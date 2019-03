В Москве прошел юбилейный концерт группы Space

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Французский композитор Дидье Маруани и его группа Space выступили в воскресенье в московском Crocus City Hall в рамках тура к 40-летию коллектива, передает корреспондент ТАСС.

До концерта в Москве артисты уже побывали в Казани, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Далее в рамках тура группа Space отправится во Владивосток, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Екатеринбург и Воронеж.

На разогреве у музыкантов выступили Олег Гуртовой и группа Vega, они исполнили попурри из своих новых и старых мелодий в жанре космической музыки. Маруани приветствовал публику на русском языке, он отметил, что находится на борту корабля Space, который приближается к зрителям.

Концерт открыла композиция Nastya. Начиная с нее, на экран выводилось название каждого исполняемого произведения, написанное на фоне звездного неба.

Артисты исполнили свои старые хиты Just Blue, New-York - Paris, Voice of Jupiter, Running in the city, Tango in space, Symphony, Secret dreams, а также новые произведения She loves you, Arkona action. Композиции дополнял богатый визуальный ряд. Так, во время исполнения Paris-France зрители наблюдали виды Парижа и других городов Франции.

Оформление концерта включало также световое шоу. Многочисленные разноцветные лучи пронзали пространство между сценой и дальней стеной амфитеатра концертного зала, оставляя на потолке различные узоры.

Рок и космос

Одним из гостей шоу стал народный артист России саксофонист Игорь Бутман. Вместе с группой Space он исполнил композиции From angels to Raphael и Baby’s paradise. На сцену, где находился дуэт, запускался дым, так что создавалось впечатление, что музыканты стоят в облаках. "Игорь - одна из величайших звезд во всем свете", - подчеркнул Маруани.

Следующим гостем шоу стал обещанный ранее рок-музыкант - бывший вокалист групп "Автограф" и "Ария", а ныне лидер собственной группы Артур Беркут. Вместе с группой Space он представил композиции My love is music и Prison. А исполнять песню Deliverance музыкантам помогал зал.

На сцену по приглашению Маруани выходил космонавт Федор Юрчихин, который два раза был командиром космической миссии на МКС. В 2013 году во время концерта Space на сцене "Лужников" одна из композиций исполнялась одновременно на МКС. Шесть лет спустя космонавт вручил музыканту медаль "Участнику подготовки и запуска космического корабля". "Дидье, ты был с нами тогда в космосе, был участником экспедиции, ты заслуживаешь эту медаль", - сказал он.

Маруани много общался с публикой, благодарил за внимание к его творчеству, артист также спускался к зрителям со сцены. "Этот концерт приурочен к 40-летию группы. Спасибо, что вы стали его частью. Нашу музыку слушают уже два-три поколения", - поделился он.

Зал тепло встретил артистов, перед и после каждой композиции раздавались аплодисменты.

О группе

Группа Space, исполняющая музыку в жанре электроники и диско, была основана в 1977 году Дидье Маруани, Роланом Романелли и Янником Топом. После выпуска трех успешных пластинок в коллективе произошел раскол, в результате которого Маруани покинул группу. Лишь годы спустя Маруани по суду получил права на название Space и воссоздал коллектив.

Первые гастроли Маруани и музыкантов группы в СССР состоялись в начале 1980-х годов. В 1983 году они привезли в СССР полноценное стадионное лазерное шоу, включавшее в себя 21 концерт. Всего на шоу тогда побывало свыше 600 тыс. зрителей, отметили организаторы гастрольного тура. В 1992 году группа Space выступила на Красной площади перед 360 тыс. зрителей.

В последние годы имя Маруани появлялось в российских СМИ в связи с судебным иском к российскому певцу Филиппу Киркорову. В 2016 году французский композитор обвинил Киркорова в нарушении авторских прав при исполнении песни "Жестокая любовь", что не удалось доказать.