Мотоциклы и форму Почетного эскорта представят на выставке в Москве

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Одновременно четыре кортежа первых лиц российского государства будут впервые представлены на выставке в Сокольниках.

Как рассказали ТАСС в Центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО), 7-10 марта в выставочном центре "Сокольники" пройдет Олдмайстер-Галерея - крупнейшая в России выставка старинных автомобилей и технического антиквариата. Планируется, что главным событием выставки станет большая экспозиция Гаража особого назначения (ГОН), посвященная истории Почетного мотоциклетного эскорта. ГОН входит в структуру ФСО и обслуживает первых лиц государства.

"На стенде публике впервые будут показаны сразу четыре кортежа первых лиц государства, иллюстрирующие почти всю историю Почетного эскорта с 1950-х годов до настоящего времени", - отметили в ФСО. Также в ведомстве добавили, что все модели эскортных мотоциклов прошлых лет впервые будут выстроены вместе с автомобилями соответствующих исторических периодов. По мнению специалистов, это позволит посетителям почувствовать атмосферу времени, увидеть технику именно в том формате, в котором она использовалась в работе органов государственной охраны.

В ФСО признали, что размеры зала не позволяют показать кортеж полностью. Поэтому реальные мотоциклы и лимузины кортежей дополнят баннеры на стенде, на которых посетители смогут увидеть исторические фотографии. Также на стенде ГОН будут показаны коллекции предметов специальной униформы, а также различные варианты полной экипировки мотоциклистов Почетного эскорта разных лет.

Кроме того, посетителям покажут фотографии тренировочного процесса и специальную тренировочную экипировку мотоциклистов.

Коллекция мотоциклов Почетного эскорта насчитывает около 15 моделей. Отмечается, что почетное место на выставке займет первый мотоцикл Почетного эскорта - М-72 1956 года выпуска.