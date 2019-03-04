Театр киноактера покажет премьеру спектакля про Сирано де Бержерака

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля "Сирано де Бержерак" по мотивам одноименной пьесы французского драматурга Эдмона Ростана пройдут в Государственном театре киноактера 6, 8 и 27 марта. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе театра.

Сейчас здание театра находится на ремонте и показы спектаклей проходят в Учебно-театральном комплексе ГИТИСа. Новую постановку осуществил заслуженный артист РФ Игорь Яцко.

"Спектакль посвящен 150-летию со дня рождения и 100-летию памяти Эдмона Ростана, а также приурочен к 400-летию со дня рождения прототипа одной из лучших пьес Ростана - французского поэта, драматурга, философа, писателя Сирано де Бержерака", - отметили в пресс-службе.

"Идея спектакля - это отсыл к некой "съемке фильма", которая позволяет соединить в спектакле сразу два времени: поэтическую и романтическую эпоху VII века с ее внешним антуражем, которую описал Ростан, - шпаги, турниры, рыцари и мушкетеры, роскошные костюмы - и современное время со всей своей специфичной суетой и спешкой", - привели в театре слова Яцко.

Главную роль в комедии сыграл актер Антон Стреляев. Также в спектакле заняты артисты Государственного театра киноактера - Александр Ведменский, Кристина Дасарская, Александр Кижаев, Владимир Кочетков, Георгий Кузубов и другие. Художественный руководитель Государственного театра киноактера - народный артист РФ Никита Михалков. Спектакль создан при финансовой поддержке Министерства культуры РФ.