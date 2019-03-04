Ассоциация владельцев кинотеатров настаивает на начале проката в срок "Королевского корги"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Руководство Ассоциации владельцев кинотеатров считает, что Минкультуры РФ должно выдать прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги", которая должна выйти в прокат 7 марта. Иначе крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвиненок. Волшебная игра", прокат которого назначен на эти же даты, сообщил в понедельник ТАСС глава Ассоциации Олег Березин.

"Мы не будем показывать "Гурвиненка", если не будет "Корги", мы свою позицию высказали, - отметил Березин. - Мы думаем, что Минкультуры должно позвонить в кинокомпанию "Вольга" и дать им прокатку на заявленные раннее даты. Все выдохнут и пойдут работать".

Продюсер добавил, что поскольку в России кинотеатры, в основном, частные, они вполне могут отказаться от проката того или иного фильма. "Заставить кинотеатры нельзя, у нас в стране существует свобода договора дистрибьютеров и кинотеатров. Ну не договорились и все, так бывает", - отметил он.

В Минкультуры ТАСС сообщили, что "пока не комментируют ситуацию".

Как ранее сообщали "Ведомости", "Королевский корги" прокатывает в России кинокомпания "Вольга", премьера была запланирована на 7 марта. Однако Минкультуры, по данным издания, отказало кинокомпании в выдаче прокатного удостоверения с 7 марта и предложило прокатчику выбрать другие даты премьеры - конец марта или начало апреля.

"Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект", - отмечает газета. В эти же даты выходит мультфильм "Гурвинек", созданный студией имени Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями при поддержке Минкультуры и Фонда кино.

Не первый случай

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, ведомство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".