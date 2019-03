Кристина Агилера выступит в Петербурге и Москве в рамках турне The X Tour

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Американская поп-певица, обладательница пяти премий "Грэмми" Кристина Агилера 21 июля выступит в Санкт-Петербурге, 23 июля - в Москве. Европейское турне исполнительницы The X Tour пройдет впервые за 13 лет, сообщили в понедельник пресс-службы организаторов гастролей - компаний SAV Entertainment и PMI Show.

"Ее последний альбом Liberation, спродюсированный Канье Уэстом и Андерсоном Пааком, получил восторженные отзывы прессы (в частности, он попал в топ-20 лучших альбомов года Rolling Stone и Cosmopolitan), будучи очень личным по содержанию и одновременно обладая прекрасным коммерческим потенциалом. Две песни с этой пластинки - Fall In Love и Like I Do - были номинированы на премию "Грэмми" в категориях "Лучший поп-трек" и "Лучшая песня с речитативом" соответственно", - отмечается в сообщении SAV Entertainment.

В Петербурге концерт пройдет в "Ледовом дворце", а в Москве шоу состоится на "ВТБ Арене". В сет-лист войдут как ставшие классикой поп-хиты Dirrty, Genie in a Bottle, Ain’t No Other Man и Fighter, так и лучшие песни с альбома Liberation. Это будут первые сольные концерты певицы в России. В последний раз Агилера выступала в столице в качестве специального гостя на вручении Российской национальной музыкальной премии в декабре 2016 года.

Музыкальная карьера Агилеры началась в восемь лет на конкурсе юных талантов Star Search. Закрепить успех и преумножить популярность ей помогло телешоу "Клуб Микки Мауса", где ее пути пересеклись с Бритни Спирс и Джастином Тимберлейком, в будущем также ставшими популярными поп-исполнителями. Сегодня на счету Агилеры восемь студийных пластинок, проданных тиражом более 75 млн экземпляров по всему миру. В 2010 году певица удостоилась собственной звезды на Аллее Славы в Голливуде.