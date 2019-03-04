Актер Бурляев предложил создать в Москве музей Тарковского

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Музей Андрея Тарковского нужно создать в Москве к 2022 году, когда будет отмечаться 90-летие режиссера. Об этом на заседании Общественного совета Минкультуры заявил заместитель председателя совета, народный артист России Николай Бурляев.

"В 2022 году 90 лет со дня рождения величайшего кинорежиссера планеты - Андрея Тарковского. Наш долг - создать, наконец, в Москве музей гения русской культуры", - сказал он.

Тарковский родился 4 апреля 1932 года. Поставил картины "Солярис", "Сталкер", "Иваново детство", "Зеркало" и многие другие. Его фильмы вошли в золотой фонд мирового кино. Лауреат Венецианского и Каннского фестивалей и многих других. Лауреат Ленинской премии (1990 года, посмертно).