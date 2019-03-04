Мосгордума выяснит причины задержки переезда театра "Сопричастность"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям намерена инициировать проверку документов о смене здания "Московского драматического театр "Сопричастность" и выяснить причины задержки переезда. Об этом сообщил в понедельник журналистам председатель комиссии Евгений Герасимов.

Он пояснил, что на данный момент театр располагается в доме 2 по ул. Радио, которое предыдущими властями города было обещано передать близстоящей церкви. Театру, в свою очередь, предложили переехать в другое здание, находящееся в ведении учреждения, в Старосадском переулке, площадью немного меньше нынешнего помещения. При этом, "Сопричастности" было обещано передать в пользование три близстоящих строения, одно из которых является объектом культурного наследия, для того, чтобы создать культурный комплекс.

"На момент договоренности в этих трех строениях располагались шиномонтаж и автомойка в рамках долгосрочной аренды, которая на момент обсуждения заканчивалась, однако позднее эти объекты были переданы арендаторам в собственность, более того, вместе с землей, что в Москве практически никогда не делается. Сейчас представители разных департаментов и префектуры говорят, что на объекте происходят серьезные нарушения - роется котлован на земле, которая тоже является культурным наследием. Поэтому мы сейчас изучим все документы и выясним, насколько справедливо были приняты такие решения", - сказал Герасимов.

Он добавил, что если театр будет в окружении частных собственников, которые распоряжаются объектами и прилегающей к ним территорией по своему желанию, то у культурного объекта не будет возможности выстраивать работу со зрителями, а также работать, поскольку места для подсобных помещений в новом здании отсутствуют.