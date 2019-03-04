Театр-номинант "Золотой маски" из Мурманска обменяется гастролями с коллегами из Костромы

МУРМАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Мурманский областной театр кукол, впервые в этом году ставший номинантом крупнейшей театральной премии "Золотая маска", обменяется в 2019 году выступлениями с Костромским областным театром кукол, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе мурманского театра.

"Мурманский областной театр кукол обменяется творческим опытом с Костромским областным театром кукол, таким образом наш театр второй раз примет участие в федеральной программе "Большие гастроли - для детей и молодежи", - сказали в пресс-службе.

В прошлом году благодаря федеральной программе мурманские театралы побывали в Сыктывкаре. В этом году гастроли пройдут с 20 по 23 июня. Мурманчане покажут спектакли "Сказки бабушки Зимы", "Пряничный человечек" и "Все кувырком".

Ответные гастроли костромчан пройдут с 7 по 10 ноября 2019 года. Артисты из Костромы приедут в Заполярье со спектаклями "Не ежик", "Котенок по имени Гав" и "Чудо-зонтик".

Мурманский областной театр кукол был создан в 1933 году. За десятилетия существования побывал с гастролями во многих городах страны и за рубежом. В 2019 году впервые номинирован на Высшую национальную театральную премию "Золотая маска", на которую представит спектакль по рассказу Леонида Андреева "Ангелочек". Спектакль будет показан 14 апреля в Детском музыкальном театре юного актера в Москве.