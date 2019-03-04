При Минкультуры могут создать Совет по современной драматургии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Совет по современной драматургии может появиться при Министерстве культуры РФ. С таким предложением выступил в понедельник председатель Общественного совета при министерстве Юрий Поляков.

"Драматургия как профессия провалилась в щель между Министерством культуры и Роспечатью. Я бы предложил обдумать ситуацию, чтобы при Министерстве культуры создать какой-то совет по современной драматургии. Туда включить ведущих драматургов разных направлений. Потому что есть объединения директоров, бухгалтеров театров, осветителей, а драматургов - нет", - сказал он на заседании совета.

В профильном департаменте ответили, что "готовы расширить это направление".