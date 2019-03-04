Римас Туминас получил премию председателя Союза театральных деятелей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России, народный артист РФ Александр Калягин вручил в понедельник вечером свою личную - председательскую - премию художественному руководителю Театра имени Евгения Вахтангова, режиссеру Римасу Туминасу. По сложившейся традиции, церемония награждения состоялась на приеме председателя СТД в Театральном центре "На Страстном" в первый день Масленицы, передает корреспондент ТАСС.

"Очень рад видеть вас всех, это прекрасно, что мы вместе, что сидим - ведь место актера за столом, - пошутил Калягин. - Мы собрались с одной целью - чествовать выдающегося человека. Представлять его не надо - это Римас Туминас, он сделал то, чтобы Москва, Союз театральных деятелей, Россия и весь мир говорили о нем".

Председатель СТД вручил Туминасу диплом, цветы и денежный сертификат. "Римас, я тебя очень люблю. Ты прекрасен во всем - в твоей трогательности, в твоей заметности-незаметности, в твоей скромности и в твоих выдающихся способностях. Я тебя очень ценю", - сказал Калягин.

Он добавил, что Туминас чем-то напоминает ему Олега Ефремова, чем-то - Анатолия Эфроса. "И это все - имена великих людей нашего театра", - сказал председатель СТД РФ.

Премия председателя СТД учреждена в 2002 году. За время существования этой награды ее получали такие выдающиеся режиссеры и актеры как Галина Волчек, Владимир Этуш, Алла Покровская, Юрий Любимов, Петр Фоменко, Вера Васильева, Чулпан Хаматова, Юрий Яковлев, Роман Виктюк. В прошлом году лауреатом стала директор Российского молодежного театра Софья Апфельбаум, находящаяся под домашним арестом по делу "Седьмой студии".

О Римасе Туминасе

Римас Туминас родился 20 января 1952 года в городе Кельме (Литва). В 1970-1974 годах учился в Литовской государственной консерватории. В 1978 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа.

Работал в театрах Вильнюса и Москвы. Ставил спектакли за рубежом - в Финляндии, Исландии, Швеции, Польше. В 1990 году основал и возглавил Малый театр Вильнюса.

В 2007 году стал художественным руководителем Театра имени Вахтангова, который вывел на одну из ведущих позиций среди драматических театров России. Выпустил спектакли: "Троил и Крессида" У. Шекспира, "Последние луны" Ф. Бордона и "Тихая ночь" Г. Мюллера, "Дядя Ваня" А. Чехова, "Маскарад" М. Лермонтова, "Ветер шумит в тополях" Ж. Сиблейраса, "Пристань" по мотивам произведений Б. Брехта, И. Бунина, Ф. Достоевского, Ф. Дюрренматта, А. Миллера, А. Пушкина, Э. де Филиппо, "Евгений Онегин" по А. Пушкину, "Улыбнись нам, Господи" по Г. Кановичу, "Минетти" Т. Бернхарда, "Царь Эдип" Софокла, "Фальшивая нота" Д. Карона.

Является лауреатом Государственной премии РФ и Национальной премии Литвы. Кавалер ордена Дружбы и ордена Почета. Обладатель множества театральных премий, в числе которых - "Золотая маска", "Хрустальная Турандот", "Гвоздь сезона", "Звезда театрала", Международная премия К.С. Станиславского, Международная премия "Балтийская звезда", премия Олега Табакова, премия имени Андрея Миронова "Фигаро", специальный приз "За развитие культуры и взаимопонимание между странами" международного фестиваля искусств в Сполето (Италия).