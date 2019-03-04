Вдова Кобзона посвятила свою выставку памяти артиста

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вернисаж выставки "Женский вкус", где представлены предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции Нелли и Иосифа Кобзона, состоялся в столичном Музее Тропинина и московских художников его времени в понедельник вечером. Вдова артиста посвятила выставку его памяти, передает корреспондент ТАСС.

"Эта выставка во имя и ради самого для нашей семьи святого человека - Иосифа Давыдовича", - сказала собравшимся Нелли Кобзон. Она поблагодарила каждого, кто помог ей во время подготовки экспозиции.

Нелли Кобзон добавила, что мечтает и о других экспозициях. "Я считаю, что следующая выставка должна называться "Мужской вкус", потому что у нас очень много предметов, которые собирал лично Иосиф Давыдович. И то, что сегодня пришли наши близкие друзья, наша семья, наши очень близкие люди? Мне кажется, что если бы Иосиф Давыдович был среди нас, он был бы очень доволен сегодняшним вечером, этой атмосферой тепла, добра", - сказала вдова артиста.

В беседе с корреспондентом ТАСС Нелли Кобзон рассказала, что мечтала о выставке много лет. "Но всегда была рядом с мужем, мы ездили на гастроли, на фестивали, и Иосиф Давыдович, слава богу, всегда был очень востребован. И все время было недосуг. Сейчас, конечно, у меня появилась пустота, которую мне хочется заполнить для себя, для души тем, что я действительно люблю и то, что может принести удовольствие и радость не только мне, но и людям, которые будут приходить на эту выставку", - добавила собеседница агентства.

Прикосновение ко времени

На открытии присутствовали дочь и внучка Нелли и Иосифа Кобзона, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский, народная артистка России Клара Новикова и многие другие.

Вечер был совсем не похож на официальную церемонию открытия - даже приветственные речи звучали так, как будто сказаны за дружеским столом, в гостях у любимых и родных. Получив микрофон, Зураб Церетели отшутился, что здесь "много гигантов, которым есть что сказать", сказал, что очень ценит и любит Нелли Кобзон и расцеловал её.

В беседе с корреспондентом ТАСС Клара Новикова сказала, что эта экспозиция - настоящий подарок и друзьям Кобзона, и посетителям музея.

Швыдкой отметил, что эта экспозиция обладает не только художественной ценностью. "В коллекционировании предметов быта, будь то ювелирные изделия или фарфор, театральные бинокли, как это здесь в коллекции Иосифа и Нелли Кобзон, в этом есть прикосновение ко времени, потому что за каждой вещью все-таки история владельца, история дома, история быта того времени, миллион обстоятельств того, как эта вещь путешествовала из одного дома в другой и попала к нам в сегодняшний день", - отметил он.

Дань памяти Кобзона

Начальник отдела музеев департамента музеев Минкультуры Дмитрий Шелепин зачитал приветствие министра культуры РФ Владимира Мединского. "Этот проект - результат ваших многолетних трудов, представленных публике в рамках единой музейной композиции. Как и следует из названия, он служит отражением вашего безупречного художественного вкуса, искреннего увлечения декоративно-прикладным искусством в самых разных его проявлениях", - обратился министр к Нелли Кобзон.

По его словам, ценность выставки заключается не только в ее высоком культурном значении. "Но и отдать дань памяти Иосифа Давыдовича Кобзона, который также был причастен к наполнению этого замечательного собрания. Уверен, многочисленные поклонники его творчества воспримут выставку с чувством особой благодарности и признательности", - добавил Мединский.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сказал ТАСС, что готов поддержать будущие выставки Нелли Кобзон. "Приятно, что наш Музей Тропинина, который сам является результатом коллекционирования Феликса Вишневского, гостеприимно открывает свои двери для показа вот таких вот собраний, которым могут позавидовать и государственные музеи. Конечно, здесь мы видим малую толику того, что собиралось долгие годы этой замечательной творческой семьей. Но все эти вещи со вкусом, очень изящные, достойные", - сказал он.

По его мнению, эта выставка будет очень интересна гостям музея. "И почему такие выставки еще привлекают внимание - вот сегодня мы можем эти предметы увидеть, а завтра они окажутся недоступны, потому что вернутся на свое постоянное место хранения", - отметил Кибовский.

Об экспонатах

На выставке, которая продлится до 14 апреля, можно увидеть изделия известных европейских фарфоровых мануфактур (Севрская и Венская королевские мануфактуры, частные российские и европейские заводы XIX века): вазы, декоративные тарелки, шкатулки, преимущественно первой половины - середины XIX века, стилистически близкие художественному собранию музея Тропинина. Отдельная часть посвящена театральным аксессуарам, среди которых редкая коллекция старинных биноклей.

Гости музея смогут полюбоваться блюдом с аллегорической росписью "Праздник Флоры" (Венская фарфоровая мануфактура, вторая половина XIX века), вазой с крышкой с росписью "Александр Македонский"/"Три Грации" (середина XIX века), шкатулкой с портретом императрицы Жозефины (1844 год) и многими другими экспонатами.

Оформил экспозицию заслуженный художник РФ Александр Конов, автор многих проектов в национальных музеях Москвы и России: Музеях Кремля, ГМИИ им. Пушкина, Государственном Историческом музее и др. По замыслу художника, на стенах зала появились коллажи из портретов знаменитых женщин-коллекционеров и меценатов.