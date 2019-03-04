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Эрмитаж 8 марта смогут бесплатно посетить все желающие

Будут доступны все экспозиционные комплексы музея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Вход в Государственный Эрмитаж в Международный женский день будет бесплатным для всех посетителей. Об этом сообщает музей в своем микроблоге в Twitter.

"Мы приглашаем не только женщин, но и их спутников посетить музей 8 марта. В честь праздника Эрмитаж предоставляет право бесплатного посещения для всех категорий индивидуальных посетителей <...> По бесплатному входному билету можно будет посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа в часы работы музея - с 10:30 до 21:00 мск", - сказано в сообщении.

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры. В его состав входят Главный музейный комплекс из шести зданий на Дворцовой набережной, включая Зимний дворец, а также Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр "Старая Деревня".

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