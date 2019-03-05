Евгений Миронов возглавит концерт "Жизнь в движении" в помощь детям-инвалидам

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Благотворительный фонд "Жизнь в движении", созданный в поддержку детей с ограниченными возможностями, отметит свое 5-летие масштабным концертом, который состоится во вторник на сцене Государственного Театра наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова. Вместе с худруком театра в программе примут участие Лия Ахеджакова, Елизавета Боярская, Юлия Пересильд, Ирина Пегова, Анатолий Белый, которые расскажут свои личные истории преодоления, борьбы с определенными внешними или внутренними ограничениями, поисками себя и истины. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта.

Актерские откровения

"В ходе вечера зрители услышат откровения любимых артистов", - сказал собеседник агентства. По его словам, Лия Ахеджакова впервые расскажет о трудностях пути от "куриных ног" [ее первая роль в театре - куриные ноги избушки Бабы-Яги в ТЮЗе] до центральных драматических ролей, и о том, на какие подвиги и открытие в себе неограниченных возможностей способен артист ради участия в важном для него спектакле. Переломав себе практически все после неудачного падения в первом акте спектакля "Селестина" на сцене "Современника", Лия Ахеджакова, во-первых, доиграла спектакль до конца, даже не вызывая скорую помощь, и, во-вторых, отказавшись от операции, накачавшись обеболивающим и примотав лангеты на руки и ноги, выпустила спектакль "Цирко Амбуланте" в Театре Наций с режиссером Андреем Могучим, с которым давно хотела вместе поработать.

Другая известная актриса, Юлия Пересильд, расскажет свою историю переезда из Пскова в Москву, жизни на вокзале, поступления в театральный институт, зарывания в землю. "Все эти испытания и рубцы делают человека человеком, дают вкус к жизни. И ты можешь этим поделиться с людьми", - привели слова актрисы организаторы проекта.

Евгений Миронов расскажет о преодолении болезни Пертеса, чуть не приковавшей его в детстве к кровати, а также о поиске себя и смысла жизни, который продолжается и сегодня.

Безграничные возможности

Вместе артистами на сцену выйдут и подопечные Фонда - дети с определенными физическими недостатками, а также самые обычные люди, которые, пройдя кастинг, впервые реализуют себя в необычной ситуации, выходящей за привычные им рамки. На благотворительном вечере будут исполнены номера, созданные в авторских лабораториях под руководством хореографа Александры Рудики и драматурга Евгения Казачкова.

"В концерте поднимается важнейший социальный вопрос: что есть преодоление для каждого человека, что есть ограниченные возможности и как выйти за их пределы, реализуя себя в современном обществе", - отметили организаторы проекта.

"Нет и не может быть ограничений для человека с ограниченными возможностями. Мы все равны. Этот концерт - пример того, как надо бороться ради исполнения своей мечты и верить", - утверждает соучредитель Фонда "Жизнь в движении", народный артист России Евгений Миронов.

Для режиссера концерта Евгении Беркович важно показать, что люди с ограниченными возможностями имеют право вести обычный образ жизни. "Все люди - независимо от их судьбы, возраста, физических или ментальных ограничений - равны. И программа вечера убедит зрителя в этом", - заявила режиссер.

На пользу доброму делу

Вырученные от концерта средства будут направлены на реализацию нового важнейшего проекта Фонда - создание Детского Центра протезирования "Хочу ходить", открытие которого планируется 19 мая 2019 года. "В Центре будет работать лаборатория протезирования, построенная по новейшим технологиям. Удобные протезы помогут детям встать на ноги и сделать свой независимый шаг", - сказала соучредитель Фонда "Жизнь в движении", врач, продюсер Наталья Шагинян-Нидэм.

"Жизнь в движении"- проект, созданный в 2011 году для привлечения внимания общества к проблеме адаптации людей с физическими ограничениями. Проект показывает их жизнь в движении через различные виды искусства - фотографию, кино, танец, музыку, раскрывая их безграничные возможности и представляя их неотделимой частью общества. Ежегодные благотворительные концерты являются частью проекта.

В 2014 году на базе проекта создан Фонд "Жизнь в движении". Главным направлением Фонда стала программа "Хочу ходить", которая помогает детям приобрести протезы, встать на ноги, получить необходимое образование и навыки, сделать шаг за пределы детского дома и адаптироваться в обществе.