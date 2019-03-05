Музей "Владивостокская крепость" имеет проблемы юридического характера

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Созданный в феврале 2019 года музей-заповедник "Владивостокская крепость", в который должен войти комплекс городских фортификационных сооружений прошлого века, имеет немало проблем юридического и имущественного характера, которые руководству музея предстоит решить в первую очередь. О борьбе за возрождение крепости рассказал ТАСС назначенный директором нового музея член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Виктор Шалай.

В настоящий момент Шалай также возглавляет Приморский государственный объединенный музей им. Арсеньева. Планируется, что этот региональный музей войдет во вновь созданную федеральную структуру, сохранив при этом имя Владимира Арсеньева. Открыть первую экспозицию об истории форта планируется летом 2019 года.

"Мы с коллегами видим в этом большие возможности для приложения своих профессиональных навыков, видим также и обилие сложностей. Потому что крепость - это не только совокупность разнообразных сооружений, но и комплекс проблем юридического и имущественного порядка, сотни обстоятельств и большой клубок межведомственных противоречий", - сказал директор музея.

Он добавил, что предстоит долгая и кропотливая работа по решению накопившихся проблем крепости. Сейчас правовой статус некоторых ее объектов не определен, а некоторые другие находятся в аренде у частных лиц. Также большая часть объектов крепости сегодня находится в запустении, а некоторые элементы была разграблены охотниками за металлом. При этом, абсолютное большинство объектов требует реставрации.

Владивостокская крепость

Владивостокская крепость не имеет аналогов в мире, она создавалась в три этапа с 1889 по 1918 годы на полуострове Муравьева-Амурского и островных территориях Владивостока. К началу Русско-Японской войны в 1904 году она включала три форта, девять полевых укреплений, 20 сухопутных батарей и 23 береговых батареи, которые уже тогда заставили японское командование не допускать мысли о высадке на юге Приморья. После окончания войны и потери Порт-Артура, Владивосток оказался единственным укрепленным городом и военно-морской базой флота в регионе.

Первым главнокомандующим Владивостокской крепости после войны стал генерал Владимир Ирман, который, вместе с другими офицерами, оборонявшими Порт-Артур, принялся за модернизацию крепости и строительство самых мощных на тот момент в мире укреплений. На эти работы ушло свыше 100 млн рублей золотом, а толщина железобетонных сводов новых укреплений достигала нескольких метров, чтобы выдерживать попадания 200-килограмовых снарядов.

За свою историю Владивостокская крепость не сделала ни одного выстрела, и, таким образом, надежно защитила город от посягательств. Никто, в том числе в ходе Второй мировой войны, так и не решился напасть на Владивосток.