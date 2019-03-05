Пласидо Доминго исполнит заглавную партию в опере на сцене Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго выступит в июне на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Как сообщили во вторник в пресс-службе учреждения, он исполнит заглавную партию в опере "Симон Бокканегра", показ которой пройдет в рамках XVII Музыкального фестиваля "Звезды белых ночей".

"Июньская афиша будет отмечена возвращением в Санкт-Петербург Пласидо Доминго, он выступит в заглавной партии в опере "Симон Бокканегра" под управлением Валерия Гергиева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спектакль состоится 25 июня на сцене Мариинского-2. В нем также примут участие Ирина Чурилова и Нажмиддин Мавлянов.

XVII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" пройдет с 22 мая по 21 июля 2019 года на всех площадках Мариинского театра. В оперной афише фестиваля - сочинения Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Петра Чайковского в исполнении ведущих оперных артистов - Ильдара Абдразакова, Юлии Маточкиной, Романа Бурденко, Владислава Сулимского, Альбины Шагимуратовой и других.

Балетная афиша "Звезд белых ночей" включает спектакли классического наследия и балеты XX-XXI веков. Публика увидит Валентину Терешкину, Кимин Кима, Алину Сомову, Ксандера Париша, Владимира Шклярова и многих других танцовщиков. Ожидается, что 21 июня на сцене Мариинского-2 в титульной роли в постановке "Анны Карениной" предстанет Диана Вишнева. Балерина также появится перед зрителями в роли Кармен на вечере одноактных балетов, который состоится 5 июля.