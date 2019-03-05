В Москве покажут мюзикл Жерара Пресгурвика "Ромео и Джульетта" на французском языке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российская премьера мюзикла Жерара Пресгурвика "Ромео и Джульетта" на французском языке с субтитрами состоится 13 марта в Государственном Кремлевском дворце. Продюсеры увеличили количество показов спектакля с восьми, запланированных изначально, до 11, сообщила во вторник пресс-служба организатора гастролей постановки.

"Мюзикл вызвал огромный ажиотаж, и по просьбам слушателей в Москве будет показано 11 спектаклей вместо восьми, изначально запланированных", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что показы пройдут с 13 по 19 марта, 15-18 марта будут организованы дневные спектакли. Зрителям представят вторую версию постановки - 2010 года. От первоначальной, созданной в 2001 году, ее отличают шесть новых номеров. В спектакле участвуют 70 человек, в столицу привезут восемь фур с декорациями и костюмами, монтаж сцены займет почти четыре дня.

Пресгурвик отказался от шекспировского текста и пересказал классическую историю своими словами, сохранив основные сюжетные линии. Первую мелодию Пресгурвик сочинил еще в 1998 году, следующие два года он посвятил работе над либретто и музыкальным материалом.

Мюзикл уже увидели более 7 млн человек по всему миру, CD и DVD-версии разошлись тиражом в 14 млн экземпляров. Его перевели на русский, французский, голландский, итальянский, испанский, английский, немецкий, корейский, японский, казахский, венгерский языки, а также на иврит.