Государственный центр современного искусства продолжает работу в составе РОСИЗО

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) продолжает работу над проектами в составе музейно-выставочного центра РОСИЗО, сообщила журналистам во вторник генеральный директор РОСИЗО Софья Грачева, добавив, что информации о его выходе из структуры у нее нет.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на данные одного из Telegram-каналов появилась информация, что якобы планируется выход ГЦСИ из состава объединения и его возможный переход в Пушкинский музей. Также сообщалось о массовом уходе сотрудников из РОСИЗО после назначения нового руководства.

"У меня никаких указаний нет. Мы работаем со всей своей структурной сетью филиальной, никакого отделения ГЦСИ завтра нет. Мы работаем, как и работали", - сказала Грачева. Она добавила, что сейчас идет работа над предстоящими проектами - Уральской биеннале, премией "Инновация" и другими. "Все основные проекты в сфере современного искусства реализуются", - подчеркнула глава РОСИЗО.

Грачева отметила, что никакой "панической текучки кадров" нет. "Это обычная текучесть кадров при смене руководства <...> Кто-то завершает свои проекты и увольняется, кто-то ожидает чего-то. Мы в рабочем процессе", - заключила она.

В конце октября 2018 года и. о. директора "РОСИЗО" была назначена Вера Лагутенкова, ранее занимавшая должность замдиректора. Согласно данным радиостанции "Говорит Москва", за первый месяц работы ей было начислено 3 734340 рублей, в том числе 2 млн рублей премии за девять месяцев работы. В министерстве позже провели проверку РОСИЗО и подтвердили данные о премиях, пообещав принять "самые жесткие меры". Итоги проверки были переданы в правоохранительные органы.

В начале декабря коллективу был представлен новый директор, им стала замдиректора департамента музеев Минкультуры Софья Грачева.

О "РОСИЗО"

РОСИЗО - это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. Фонд РОСИЗО насчитывает более 45 тыс. единиц хранения.

РОСИЗО осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно- просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями. Одна из главных задач "РОСИЗО" - популяризация художественного наследия России и новейшего российского искусства.