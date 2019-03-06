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В США снимут фильм про Hello Kitty

Это будет первая лента об этом персонаже за все 45 лет его существования, отмечает агентство Associated Press
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© AP Photo/Charles Sykes

Компания New Line Cinema, являющаяся частью киностудии Warner Bros, объявила, что приобрела права на экранизацию Hello Kitty у японской корпорации Sanrio. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

"Это будет первый фильм, снятый о культовом японском персонаже за 45 лет его существования", - говорится в сообщении. Sanrio также предоставила права на кролика My Melody, персонажей Little Twin Stars, а также "ленивого желтка" Gudetama.

Как сообщил журнал Variety, продюсером будущей ленты станет Бо Флинн. Пока неизвестно, будет фильм анимированный или с живыми актерами.

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США
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