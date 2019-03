В США снимут фильм про Hello Kitty

Компания New Line Cinema, являющаяся частью киностудии Warner Bros, объявила, что приобрела права на экранизацию Hello Kitty у японской корпорации Sanrio. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

"Это будет первый фильм, снятый о культовом японском персонаже за 45 лет его существования", - говорится в сообщении. Sanrio также предоставила права на кролика My Melody, персонажей Little Twin Stars, а также "ленивого желтка" Gudetama.

Как сообщил журнал Variety, продюсером будущей ленты станет Бо Флинн. Пока неизвестно, будет фильм анимированный или с живыми актерами.