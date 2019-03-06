Советник президента Толстой намерен содействовать в выступлении ведущих театров в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой пообещал оказать содействие в организации гастролей в Крыму ведущих театральных коллективов.

"Хочется пожелать вам всего самого доброго и хорошего, а наказ привезти в Крым ведущие театральные коллективы, оркестры страны я принял и беру себе в исполнение", - сказал Толстой на коллегии министерства культуры республики в ответ на просьбу главы министерства Арины Новосельской, которая отметила, что жители региона очень ждут приезда в республику ведущих театральных трупп и творческих коллективов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.