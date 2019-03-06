Вторая книга Рубиной из трилогии "Наполеонов обоз" выйдет 20 марта

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вторая книга Дины Рубиной из трилогии "Наполеонов обоз" - "Белые лошади" - появится в продаже 20 марта. Об этом корр. ТАСС в среду сообщили в издательстве "Эксмо".

"Книгу "Белые лошади" можно будет приобрести уже 20 марта, - сказал собеседник ТАСС. - Эта книга о великой любви, о судьбе, о времени, о Боге и человеке. Книга, от которой захватывает дух и замирает сердце. История любви, зарождение которой было описано в первом томе, достигает своего апогея во втором".

Первая часть трилогии - "Рябиновый клин" - появилась в продаже в сентябре 2018 года. По сюжету, Аристарх Бугеро, адъютант и переводчик, предок героя романа Сташека Бугрова, сопровождает исчезнувший "золотой" обоз Наполеона. Прапрадед героя, отступая с армией Наполеона, оказывается в ловушке и остается в России. В конце концов он женится на русской женщине, дает начало роду с фамилией Бугров, но память об исчезнувших драгоценностях продолжает храниться и передаваться потомкам, обрастая неправдоподобными деталями, превращаясь в семейный анекдот до тех пор, пока в повествовании не возникает реальный ключ от некоего сейфа, на брелоке которого выбиты несколько цифр и название: "Дрейфус и сыновья".

Дина Рубина - автор романов, повестей, рассказов, эссе. Лауреат премии "Большая книга" (2007), многочисленных российских и израильских литературных премий. Книги Дины Рубиной переведены на множество языков, включая английский, немецкий, итальянский, французский, вьетнамский, польский, болгарский, эстонский, датский и другие. По мотивам ее произведений сняты фильмы "Любка" (2009), "Двойная фамилия" (2006), "На Верхней Масловке" (2006) и другие.