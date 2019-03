Guardian: продюсер бондианы опровергла слухи о названии новой картины

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Продюсер бондианы Барбара Брокколи дала понять, что очередной, 25-й по счету фильм о суперагенте 007 не будет называться Shatterhand - по псевдониму злодея Эрнста Ставро Блофельда из пятой ленты You Only Live Twice ("Живешь только дважды", 1967). Об этом сообщила в среду газета "The Guardian".