Guardian: продюсер бондианы опровергла слухи о названии новой картины

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Продюсер бондианы Барбара Брокколи дала понять, что очередной, 25-й по счету фильм о суперагенте 007 не будет называться Shatterhand - по псевдониму злодея Эрнста Ставро Блофельда из пятой ленты You Only Live Twice ("Живешь только дважды", 1967). Об этом сообщила в среду газета "The Guardian".

Подобная версия появилась в СМИ на фоне давно циркулировавших по этому поводу слухов после того, как в отраслевом информационном бюллетене Production Weekly в конце февраля была помещена заметка о начале съемок картины "Бонд 25 (условное название)/ Shatterhand" 6 апреля 2019 года на британской студии Pinewood.

Однако Брокколи, которая создает ленты о Джеймсе Бонде совместно с Майклом Дж. Уилсоном, заметила на новостном сайте по бондиане MI6 HQ, что название будущей картины "не такое" и Shatterhand может лишь указывать на ее содержание.

Подготовка к созданию этого блокбастера была непростой. Брокколи и Уилсону пришлось найти нового режиссера после того, как от работы над ним отказался известный британский режиссер Дэнни Бойл из-за несогласия с концепцией картины. Затем, как свидетельствует "The Guardian", понадобилось усилить сценарий, написанный британцами Полом Хаггисом, а также Нилом Первисом и Робертом Уэйдом, работавшими над всеми картинами серии, начиная с фильма "И целого мира мало" (1999). Для этого был призван один из сценаристов шпионского триллера "Ультиматум Борна" Скотт Бернс.

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Общие кассовые сборы составили более $10 млрд.