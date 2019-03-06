Минкультуры готово рассмотреть переход ГЦСИ в структуру Пушкинского музея

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ готово рассмотреть вопрос о переходе Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в состав Пушкинского музея, если это повысит эффективность работы учреждений. Об этом заявил в среду директор департамента музеев министерства Владислав Кононов.

Ранее в Пушкинском музее сообщили ТАСС, что сейчас идет обсуждение о возможном переходе ГЦСИ из музейно-выставочного объединения "РОСИЗО" в состав музея.

"Инициатива действительно активно обсуждается в музейном сообществе. Нам известно, что данному вопросу было посвящено совещание с участием руководителей ГМИИ имени Пушкина и "РОСИЗО". Со своей стороны, готовы рассмотреть любые предложения, если они будут способствовать повышению эффективности работы наших учреждений", - сказал Кононов, слова которого привели в пресс-службе Минкультуры.

По мнению руководителей филиалов ГЦСИ, такой переход пошел бы центру на пользу, однако нужно учитывать некоторые нюансы. "Очень сложно давать какие-либо комментарии, так как официальное решение еще не принято, однако, безусловно, мы бы такое присоединение поддержали, так как для сети филиалов это будет развитие", - сказала ТАСС директор Уральского филиала ГЦСИ Анна Пьянкова.

"Новость о возможном переходе... накладывает на нас определенную ответственность, так как ГМИИ - один из самых известных и современных российских музеев, в котором работают профессионалы высокого уровня, являющиеся нашими коллегами и соратниками по искусству и даже друзьями. Если решение о переходе под юрисдикцию ГМИИ будет принято, то важно сохранить существующую специфику и уникальность ГЦСИ как сетевой структуры на культурной карте страны, деятельность которой основана на принципах партнерства, как в рамках профессионального сотрудничества, так и более широкого взаимодействия с местным сообществом и региональным контекстом", - считает директор Балтийского филиала ГЦСИ Елена Цветаева.

Импульс для развития

Цветаева подчеркнула в беседе с корреспондентом ТАСС, что для филиалов ГЦСИ важно сохранить сотрудников. "Сохранить команду профессионалов, которая на протяжении более чем 20 лет в регионах России занимается современным искусством, а также программы и направления деятельности, ключевые проекты, которые отличают каждый филиал друг от друга и делают нашу сеть уникальной", - сказала она.

Собеседница агентства напомнила, что практически все подразделения ГЦСИ имеют в управлении здания - памятники архитектуры разных исторических периодов (например, в Калининграде - бывшая немецкая казарма "Кронпринц", фортификационное сооружение середины XIX века).

"Таким образом, важно сохранить за филиалами имущество и инфраструктуру, которая находится в оперативном управлении. По поручению министра культуры РФ в Калининграде в 2019 году должны быть завершены ремонтно-реставрационные работы на мансарде, в 2020 году в центральной башне казармы "Кронпринц". Есть шанс, что, наконец, у нас появится свое пространство для постоянной деятельности - офис, выставочный и кино-лекционный залы, резиденции для художников, медиатека и библиотека, студии для занятий с детьми, арт-кафе. Конечно, нам бы хотелось это все сохранить и развивать, и опыт ГМИИ им. А. С. Пушкина был бы здесь очень полезен", - добавила Цветаева.

Директор Волго-Вятского филиала ГЦСИ Анна Гор также считает, что объединение с Пушкинским музеем пошло бы на пользу центру. "Что касается самой инициативы, то она представляется весьма плодотворной, потому что деятельность нашего филиала строится на том, что искусство современное неотделимо от всего остального искусства", - отметила она.

По словам Гор, для ГЦСИ "очень важна и интересна связка с возможными ресурсами классического музея". "Нам кажется, что передача в ведение Пушкинского музея даст новый разворот, повысит планку ожиданий и от нас, и от классического музея. В интересах общего дела это было бы действительно позитивным решением", - заключила Гор.

О ГЦСИ в составе "РОСИЗО"

Государственный центр современного искусства был основан как музейно-выставочная и научно-исследовательская организация в 1992 году. Его деятельность направлена на развитие современного отечественного искусства, его интеграцию в международный контекст, а также на создание устойчивого интереса к актуальному искусству у широкой публики. В начале ноября 2016 года ГЦСИ вошел в состав "РОСИЗО" - многопрофильной организации, занимающейся разработкой и реализацией выставочных проектов в партнерстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями. "РОСИЗО" осуществляет все музейные функции - от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и создания выставочных концепций, которые разрабатываются и реализуются в партнерстве с ведущими мировыми музейными и культурными учреждениями.