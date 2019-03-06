Умерла сценаристка фильма "Обыкновенный фашизм" Майя Туровская

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Автор сценариев, искусствовед и критик Майя Туровская скончалась в возрасте 94 лет, сообщил в среду российский кинокритик Андрей Плахов.

"Майя Иосифовна Туровская, 1924-2019. Удивительная жизнь. Светлая память", - написал он на своей странице в Facebook.

Майя Туровская родилась в 1924 году в Харькове (Украина). Она была известна как театральный критик, кинокритик, театровед и сценарист, а также как автор работ по проблемам современного театра и кино, их теории и истории. Совместно с Михаилом Роммом и Юрием Ханютиным работала над сценарием фильма "Обыкновенный фашизм" (1966 год), также является соавтором сценариев фильмов "...О нашем театре..." (1975 год), "Петр Мартынович и годы большой жизни" (1976 год) и других.

Кроме того, Туровская была соавтором книги "Максим Максимович Штраух" и автором книг "Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. 1868-1959", "Бабанова: легенда и биография" "На границе искусств: Брехт и кино" (1985), "Семь с половиной, или Фильмы Андрея Тарковского" (1991) и других.