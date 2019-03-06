Более 10 музеев в Санкт-Петербурге примут посетительниц бесплатно 8 Марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Женщины смогут 8 Марта бесплатно посетить более 10 музеев в Санкт-Петербурге. Информация об акции и ее участниках размещена на сайте Союза музеев России.

Всероссийскую культурную акцию, которая проходит по инициативе Союза музеев и Министерства культуры РФ, поддержали многие крупные петербургские музеи, включая Эрмитаж, Русский музей, Петергоф, Царское Село. Всего по России в акции участвуют более 150 музеев, которые частично или полностью откроют свои экспозиции женщинам для бесплатного посещения.

"Российские музеи решили сделать в этот день женщинам особый подарок - впервые в истории России многие государственные музеи 8 Марта откроют свои двери для женщин бесплатно. Мы рассчитываем, что данная инициатива положит новую хорошую традицию, и в будущем количество участников акции будет расти", - говорится в публикации на сайте.

Согласно информации на сайтах музеев-участников, в Санкт-Петербурге по бесплатному билету женщины смогут посетить Екатерининский дворец с Янтарной комнатой в Царском Селе, Большой петергофский дворец, музей "Особая кладовая" в Ораниенбауме, Большой Гатчинский и Приоратский дворцы в Гатчине, Мраморный дворец Русского музея, Древлехранилище Александро-Невской лавры, Российский этнографический музей, Музей политической истории России, Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО, Центральный военно-морской музей и еще несколько учреждений.

Государственный Эрмитаж в рамках акции разрешил бесплатный вход 8 Марта и мужчинам.

В сообщении Союза музеев отмечается, что каждый музей должен принимать решение об участии в акции индивидуально исходя из своих материально-технических, финансовых и организационных условий.