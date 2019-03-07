Открытие Дома культуры России в Венесуэле планируется до 9 мая

КАРАКАС, 7 марта. /ТАСС/. Дом культуры России в Каракасе планируется открыть до 9 мая. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

"Мы планируем, что его открытие состоится до 9 мая, - сказал он. - Он будет находится в районе Ла-Кастельяна (благополучный район на востоке города - прим. ТАСС)".

"Это очень красивое место, где можно будет проводить научные конференции, устраивать курсы русского языка или русской кухни", - добавил губернатор штата.

По информации посольства РФ в Венесуэле, в стране проживает около 700 российских соотечественников. Кроме них в Каракасе и других городах страны живут россияне, работающие на совместных предприятиях и русскоязычные представители других стран бывшего СССР.

Штат Миранда - один из наиболее богатых и развитых в Венесуэле. В его состав входит ряд районов столицы страны, в том числе Ла-Кастельяна.