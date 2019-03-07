Российская классика возвращается на сцену вашингтонской оперы

ВАШИНГТОН, 7 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Российская классика вернется на этой неделе на сцену Вашингтонской национальной оперы (ВНО) после многолетнего отсутствия. В субботу ВНО представит в главном театрально-концертном комплексе Вашингтона - Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди - оперу "Евгений Онегин" Петра Ильича Чайковского. За всю историю своего существования ВНО ставила этот спектакль лишь однажды - в 1985 году, а последней российской оперой, которую исполняли артисты ВНО, стала "Орлеанская дева" Чайковского, представленная вашингтонской публике 14 лет назад - в апреле 2005 года.

Сбывшаяся мечта

"Одной из моих многочисленных целей является возвращение российского репертуара на нашу сцену после длительного отсутствия", - подчеркнула в среду в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель ВНО Франческа Замбелло. Она является одним из самых востребованных оперных и театральных режиссеров современности.

"Нынешняя постановка "Онегина" представляет собой воплощение в реальность мечты, которая была у меня со времени назначения художественным руководителем ВНО", - сказала владеющая русским языком Замбелло. Худруком Вашингтонской национальной оперы она стала в 2012 году.

Замбелло в 1976 году училась в Москве, в МГУ. "То, что я тогда познакомилась с городом и [совершенно другой] культурой, оставило на мне глубокий отпечаток, породило у меня острое любопытство и глубокое уважение к музыке и литературе России и СССР. У меня страстный и давний интерес к истории и культуре России с тех столь отличных от нынешних времен", - призналась Замбелло.

Она отметила, что неоднократно ставила спектакли "в России, в прославленном Большом театре", работала как режиссер и в других странах мира с "более чем дюжиной российских произведений". "Так что мое сердце - в этих работах", - сказала она.

Замбелло также обратила внимание на то, что новый спектакль станет дебютом в США и на сцене Кеннеди-центра сразу двух солистов оперной труппы Большого театра - Анны Нечаевой (сопрано) и заслуженного артиста России Игоря Головатенко (баритон), исполняющих главные роли - Татьяны Лариной и Евгения Онегина. "[Теперь] в ВНО я горда американским дебютом в главных ролях - Татьяны и Онегина - двух прекрасных певцов - Анны Нечаевой и Игоря Головатенко, знакомых мне по работе в Большом. Надеюсь, речь идет о первом из множества совместных проектов с ними и другими российскими артистами", - заявила Замбелло.

Нечаева и Головатенко - не единственные россияне, занятые в "Евгении Онегине" ВНО. Партию помещицы Лариной поет Елена Заремба, а Ленского - Алексей Долгов.

Постановку осуществляет американский оперный режиссер Питер Макклинток. В прошлом он на протяжении трех десятков лет работал в Метрополитен-опера в Нью-Йорке.

ВНО создана в 1956 году. По решению Конгресса в 2000 году была признана национальной оперой. Одним из творческих подразделений Кеннеди-центра она стала в 2011 году. На протяжении 15 лет (до 2011 года) генеральным директором ВНО был испанский тенор Пласидо Доминго.