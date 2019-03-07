THR: Идрис Эльба сыграет вместо Уилла Смита в продолжении фильма "Отряд самоубийц"

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Актер Идрис Эльба сменит Уилла Смита в продолжении боевика "Отряд самоубийц" (Suicide Squad, 2016). Об этом сообщил в среду со ссылкой на собственные источники журнал The Hollywood Reporter.

Согласно его сведениям, решение взять Эльбу на роль убийцы Дэдшота вместо Смита принял режиссер Джеймс Ганн. Его киностудия Warner Bros. наняла для съемок нового "Отряда самоубийц". Режиссер встретился с британцем 1 марта и настолько впечатлился, что переговоры актера со студией о заключении контракта начались незамедлительно.

Как напоминает журнал, новый проект Warner Bros. пробуксовывал почти два года ввиду постоянных смен кандидатов в режиссеры и сценаристы. С приходом Ганна, который ранее был уволен киностудией Disney, съемки приняли реальные очертания. Известно, что Ганн решил ввести в состав персонажей картины героев, которых не было в первом фильме. Оставлены Дэдшот, Харли Квинн и Рик Флагг, которых играли Смит, Марго Робби и Юэль Киннаман.

Планируется, что продолжение боевика выйдет на экраны в США 6 августа 2021 года.

Идрис Эльба родился в Лондоне в 1972 году. Он известен по криминальной комедии "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008), научно-фантастическому боевику "Тихоокеанский рубеж" (Pacific Rim, 2013), драме "Большая игра" (Molly's Game, 2017) и трилогии "Тор" (Thor). В 2012 году Эльба был удостоен премии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер мини-сериала или фильма на ТВ" за роль в многосерийном детективе "Лютер" (Luther, 2010).

Журнал People осенью 2018 года назвал британского актера самым сексуальным мужчиной в мире. В разные годы обладателями этого звания становились актеры Джордж Клуни, Брэд Питт, Джонни Депп и другие. В 2017 году этого звания был удостоен американский кантри-музыкант Блэйк Шелтон.