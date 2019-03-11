"Мы так и не усвоили этот урок". Отрывок из новой книги Владимира Познера о Германии

Как признается автор, он долго не мог начать писать эту книгу, но помогли фотографии, сделанные в Германии в разные периоды жизни. Это снимки собеседников его интервью, укромные городские уголки или просто пейзажи. Так получился сборник эссе о немцах, их жизни, стране, куда вошли и истории, рассказанные разными людьми — от простого рыболова до известной журналистки. Например, об иммигрантах, которым запрещали заводить семьи в Германии, о советских школах на территории страны и о том, как возводились памятники жертвам войны. ТАСС публикует главу из книги, где автор вспоминает события 1953 года, когда тысячи людей вышли на митинг за отставку правительства, честные выборы и объединение Германии.

Во время Второй мировой войны Владимир Познер вместе с семьей переехал из Парижа в Нью-Йорк, который горячо полюбил и говорил, что это бесподобный, полный обещаний город. А вот немцев он тогда ненавидел. Начало войны семья застала во Франции, где "парадным шагом шли по Елисейским Полям немецкие войска". Кроме этого, ближайший друг семьи попал в немецкий концлагерь, а дедушка писателя был расстрелян немцами. Поэтому Берлин, в котором он оказался в свои неполные 15 лет, писатель называет "чужим": "не мой город, не мои люди и, что вообще невыносимо, меня там принимали за немца, поскольку я ни слова не знал по-русски". Семья была вынуждена покинуть США — Познер-старший напрочь отказывался менять советское гражданство на американское. Об этом автор вспоминает в первой главе своей новой книги "Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд" , которая выходит в издательстве АСТ в марте.

"17 июня 1953"

В Лейпциге, на площади, почти точно напротив гостиницы "Штайгенбергер" и недалеко от церкви Святого Николая, в одну из плит площади вбита небольшая металлическая квадратная плашка, на которой выведено "17 Juni 1953" ("17 июня 1953"). Справа и слева от нее проходит то, что может показаться декоративными узорами. Но при ближайшем рассмотрении опытный глаз определит, что никакой это не узор, а изображение следа гусениц танка.

17 июня 1953 года, в знак протеста против режима, на улицы Берлина вышло сорок тысяч человек; тысячи людей вышли и в других городах Германской Демократической Республики, в частности, в Лейпциге. В разгоне демонстрантов, помимо вооруженных сил ГДР, приняли участие и советские войска, в том числе и танки. Крови было много. Очень много.

Прошло 36 лет, и здесь, в четырехстах метрах от этого памятника, из Николайкирхе вышли тысячи людей — они вышли из церкви во главе с пастором Кристианом Фьюрером, держа в руках зажженные свечи, и встали. Стояли молча, без лозунгов, протестуя против режима. Их окружили войска, из громкоговорителей приказывали им разойтись по домам. Они не расходились, они продолжали стоять, молча, не оказывая сопротивления. И войска отступили. То, что началось здесь 17 июня 1953 года, завершилось здесь 7 октября 1989 года, ровно за месяц до падения Берлинской стены.

Я стоял рядом со вбитым в плиты площади напоминанием и спрашивал проходящих мимо, знают ли они, что означают эта плашка и узоры, что такое случилось 17 июня 1953 года? В ответ некоторые отворачивались и ускоряли шаг. Другие пожимали плечами. Совсем немногие отвечали: "Была какая-то заваруха..."

Потом я спрашивал, знают ли они, кто такой был пастор Кристиан Фьюрер? Не знал никто. Я не стал спрашивать, хотя очень хотелось, знакомо ли им имя пастора Мартина Нимеллера. Не стал спрашивать, потому что не сомневался в том, что снова я встречу пожимание плеч. И тогда я счел бы себя обязанным рассказать о том, что Мартин Фридрих Густав Эмиль Нимеллер родился в Германской империи в 1892 году в семье протестантского пастора. Во время Первой мировой войны он был офицером Военно-морского флота, командиром подводной лодки, за потопленные корабли противника был награжден орденом "Железный крест". После войны Нимеллер пошел по стопам отца и стал священником. Будучи националистом и ярым антикоммунистом, он вступил в НСДАП и приветствовал приход к власти Гитлера. Но вскоре пожалел об этом: нацисты рассматривали церковь, в особенности протестантских пасторов, как врагов режима. В 1938 году Нимеллер был арестован и отправлен в концлагерь — сначала в Заксенхаузен, потом в Дахау. Он выжил — его освободили американские войска. Он знаменит своим высказыванием об ответственности. Оно звучит так:

"Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза.

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто мог бы протестовать".

С этими словами перекликается отрывок из проповеди английского поэта и проповедника XVII века Джона Донна: "Человек не остров, целый сам по себе; каждый человек — часть континента, часть целого; если море смывает даже комок земли, то Европа становится меньше, как если бы был смыт целый мыс, или дом твоих друзей, или твой собственный дом. Смерть каждого человека уменьшает меня, потому что я — часть человечества; и потому никогда не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по тебе".

Мы, люди, пока так и не усвоили этот урок. Могут людей давить танками, могут травить их в газовых камерах, нас это не касается. Точнее, касается только тогда, когда речь идет о близких. А так — нет. Не выходим на улицу по этому поводу, не протестуем. Потому что... что? Лень? Страшно? Не трогает? Не волнует?

Что случилось 17 июня 1953 года? Кто такой пастор Кристиан Фьюрер? Что сказал Мартин Нимеллер?

Да кто его знает...