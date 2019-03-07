Выпускник Пермского хореографического училища получил награду от принца Чарльза

ПЕРМЬ, 7 марта. /ТАСС/. Выпускник Пермского хореографического училища Вадим Мунтагиров получил премию международного фестиваля-конкурса National Dance как "Лучший танцовщик года", награду ему вручил британский принц Чарльз. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации губернатора Пермского края.

"28-летний выпускник Пермского хореографического училища Вадим Мунтагиров получил премию международного фестиваля-конкурса National Dance как "Лучший танцовщик года". Награду ему вручил лично британский Принц Чарльз, уже пять лет Вадим исполняет ведущие партии в Ковент-Гардене (Covent Garden) - главной королевской сцене Лондона, где и был замечен королевской семьей", - говорится в сообщении.

Слова благодарности Вадим Мунтагиров написал на своей странице в Instagram. "Спасибо за эту награду, это честь для меня. Я благодарю удивительных людей, которые поддерживали и поддерживают меня… И, конечно, спасибо учителям, которые присматривают за мной, без них - это было бы невозможно", - поделился Мунтагиров.