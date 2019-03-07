Воронеж представит на "Золотой маске" современную реконструкцию балета "Корсар" Петипа

ВОРОНЕЖ, 7 марта. /ТАСС/. Воронежский театр оперы и балета 11 марта представит на российском театральном фестивале "Золотая маска" в Москве балет в трех действиях "Корсар" - современную реконструкцию постановки одноименного балета Мариуса Петипа. Об этом сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью театра Ольга Пепельникова.

"В Москве на сцене Театра Станиславского и Немировича-Данченко в рамках 25-го юбилейного фестиваля спектаклей- номинантов на премию "Золотая маска" 11 марта Воронежский театр оперы и балета покажет балет "Корсар" - современную реконструкцию старинного балета Мариуса Петипа. На премию номинирован сам балет, его режиссер-постановщик Юрий Бурлака, художник-постановщик Валерий Кочиашвили, а также исполнители главных партий - Иван Негробов за партию Конрада и Елизавета Корнеева за партию Гюльнары", - сказала Пепельникова.

Как она уточнила, в январе 2018 года, который был объявлен в России Годом Мариуса Петипа, театр показал реконструкцию его постановки "Корсара".

"Режиссер Юрий Бурлака восстановил хореографию балета такой, какой она была при Мариусе Петипа на сцене императорских театров. Он убрал те наслоения, которые появились в конце XIX и начале XX веков, сделав не просто реконструкцию, но современную версию произведения, понятную и интересную современному зрителю. Работа Бурлаки над этой постановкой началась задолго до воронежской сцены. Еще 2007 году он совместно с Алексеем Ратманским поставил "Корсара" на сцене Большого театра, изучив для этого множество старинных архивных материалов", - пояснила Пепельникова.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

О театре и режиссере-постановщике

Воронежский государственный академический театр оперы и балета является единственным театром оперы и балета в Центрально-Черноземном регионе. В его репертуаре 17 оперных спектаклей, 25 балетных, 15 оперетт, семь спектаклей для детей. Работы театра ранее также были номинированы на премию "Золотая Маска": в 1996 году на нее претендовала опера "Травиата" в постановке Александра Тителя, в прошлом сезоне - опера "Родина электричества" в постановке Михаила Бычкова.

Юрий Бурлака - воспитанник Московского хореографического училища, в 2009-2011 годах был художественным руководителем балетной труппы Большого театра, с 2017 года является главным балетмейстером Самарского театра оперы и балета. Заслуженный артист России (2000). Осуществил несколько постановок в Большом театре в духе исторических реконструкций - "Корсар" (совместно с Алексеем Ратманским, 2007), Гран-па из балета "Пахита" (2008) и "Эсмеральда" (совместно с Василием Медведевым, 2009).