Дни российской духовной культуры открылись в Берлине в рамках проекта "Русские сезоны"

БЕРЛИН, 7 марта. /ТАСС/. Дни российской духовной культуры, организованные при поддержке Министерства культуры РФ, открылись в четверг в рамках международного проекта "Русские сезоны" в Германии. Торжественная церемония состоялась в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Берлине.

"Дни духовной культуры прекрасно, очень гармонично вписываются в идею "Русских сезонов", ведь совершенно очевидно, что у культуры не может не быть духовного фундамента", - подчеркнула статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Она заметила, что для русской культуры в целом "грандиозное значение имеет традиция православного христианства". "Для нас это абсолютно неотъемлемая и очень дорогая составляющая", - сказала она.

Одним из главных событий русских дней является проходящий в Берлине форум, посвященный продвижению культурного наследия и духовных маршрутов. "Мы пригласили поучаствовать в нем руководителей нескольких наших музеев", - сообщила Манилова. "Это музеи национальные, которые подчиняются министерству культуры, но, в отличие от Эрмитажа, Петергофа, Третьяковской галереи, они расположены не в Москве и не в Санкт-Петербурге", - уточнила она. "Привести немца в эти музеи может только культурный туризм", - добавила замминистра.

Манилова указала на то, что "по своей коллекции и богатству наследия эти музеи обладают фантастическими вещами". Она привела в пример "Кижи". "Такой музей есть один в мире", - подчеркнула замминистра.

Культура может только объединять

Среди других участников форума - руководители Российского национального музея музыки, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Новгородского государственного объединенного музея-заповедника, Кирилло- Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Владимиро-Суздальского музея- заповедника, представители ведущих отечественных паломнических центров.

Манилова выразила надежду, что немцы будут чаще ездить в Россию. "Чтобы понимать Россию, понимать русских, нужно больше прикасаться к российской культуре, к ее культурным истокам. Культура еще никого не разъединила, она может только объединять", - заключила она.

В свою очередь, посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев напомнил, что "культура сближает, это мост" между людьми и странами. "А наше время, столь турбулентное во внешнеполитическом плане, нуждается в позитивной повестке дня, которая бы сводила людей вместе", - подчеркнул дипломат.

В рамках Дней российской духовной культуры в Берлине будут открыты две экспозиции: "Кижи - восьмое чудо света", а также выставка детского рисунка "Душа России", демонстрирующая лучшие работы учащихся отечественных художественных школ.

О "Русских сезонах"

Масштабный проект "Русские сезоны" инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

Впервые проект был реализован в 2017 году в Японии. В 2018 году фестиваль проходил в Италии. Как говорил руководитель фестиваля Алексей Лебедев, за эти два года мероприятия в его рамках посетили девять миллионов человек.

В текущем году "Русские сезоны" проходят в Германии, в следующем, как ожидается, будут организованы во Франции.