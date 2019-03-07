{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Джазовый фестиваль Игоря Бутмана стартовал в образовательном центре "Сириус" в Сочи

Фестиваль открыл британский джазовый исполнитель Энтони Стронг

СОЧИ, 7 марта. /ТАСС/. Джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 7 по 9 марта, за это время его посетят порядка 450 воспитанников центра. Об этом рассказал журналистам художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

"Это первый важный фестиваль в нынешнем сезоне в "Сириусе", я очень рад, что Игорь Бутман стал его куратором. Для "Сириуса" очень важен высокий уровень музыки, в том числе и джазовой. В этот раз на концерте 9 марта вместе с Бутманом выступит воспитанник "Сириуса" - юный саксофонист. Примерно на каждый концерт приходит 150 воспитанников центра, за три дня джазового фестиваля его посетят около 450 детей", - сказал Фрай.

Фестиваль открыл британский джазовый исполнитель Энтони Стронг, который дебютировал в 2016 году с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. Вместе с ним на сцену "Сириуса" вышел секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова, исполняющий авторские композиции.

"С Игорем Бутманом мы работаем уже около пяти лет, он главный джазмен России, поэтому я всегда соглашаюсь на его предложения сыграть с ним вместе. Я принял предложение участвовать в этом фестивале, потому что люблю Россию, люблю все, что организует и где участвует Бутман, поэтому я счастлив быть здесь. Для меня важно играть сегодня здесь, в "Сириусе", и внести таким образом свой вклад в образование детей", - сказал на пресс-конференции Стронг.

8 марта в "Сириусе" выступит коллектив Highlands Project с Балеарских островов, в репертуаре которого фанковый грув переплетается с испанской музыкальной традицией и средиземноморским колоритом. 9 марта фестиваль завершится выступлением Игоря Бутмана и его квинтета при участии Олега Аккуратова (фортепиано, вокал).

Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.

Теги
РоссияБутман, Игорь МихайловичКраснодарский край
Клуб любителей театра создадут при МХАТ им. Горького для постоянных его зрителей
Для членов клуба будут проходить открытые читки
Читать полностью