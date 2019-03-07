Джазовый фестиваль Игоря Бутмана стартовал в образовательном центре "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 7 марта. /ТАСС/. Джазовый фестиваль под руководством Игоря Бутмана проходит в образовательном центре "Сириус" в Сочи с 7 по 9 марта, за это время его посетят порядка 450 воспитанников центра. Об этом рассказал журналистам художественный руководитель фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай.

"Это первый важный фестиваль в нынешнем сезоне в "Сириусе", я очень рад, что Игорь Бутман стал его куратором. Для "Сириуса" очень важен высокий уровень музыки, в том числе и джазовой. В этот раз на концерте 9 марта вместе с Бутманом выступит воспитанник "Сириуса" - юный саксофонист. Примерно на каждый концерт приходит 150 воспитанников центра, за три дня джазового фестиваля его посетят около 450 детей", - сказал Фрай.

Фестиваль открыл британский джазовый исполнитель Энтони Стронг, который дебютировал в 2016 году с Московским джазовым оркестром Игоря Бутмана. Вместе с ним на сцену "Сириуса" вышел секстет Виктории Кауновой и Ильи Морозова, исполняющий авторские композиции.

"С Игорем Бутманом мы работаем уже около пяти лет, он главный джазмен России, поэтому я всегда соглашаюсь на его предложения сыграть с ним вместе. Я принял предложение участвовать в этом фестивале, потому что люблю Россию, люблю все, что организует и где участвует Бутман, поэтому я счастлив быть здесь. Для меня важно играть сегодня здесь, в "Сириусе", и внести таким образом свой вклад в образование детей", - сказал на пресс-конференции Стронг.

8 марта в "Сириусе" выступит коллектив Highlands Project с Балеарских островов, в репертуаре которого фанковый грув переплетается с испанской музыкальной традицией и средиземноморским колоритом. 9 марта фестиваль завершится выступлением Игоря Бутмана и его квинтета при участии Олега Аккуратова (фортепиано, вокал).

Образовательный центр "Сириус" в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 600 детей в возрасте от 10 до 17 лет из нескольких десятков регионов России.