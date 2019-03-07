В Перми впервые адаптировали спектакль "Анна Каренина" для людей с нарушениями зрения

ПЕРМЬ, 7 марта. /ТАСС/. Спектакль "Анна Каренина" Пермского академического Театра-Театра впервые адаптировали для людей с нарушениями зрения. Как сообщил ТАСС главный инженер театра Александр Плюснин, для этого было закуплено специальное оборудование, которое облегчает незрячим зрителям восприятие происходящего на сцене.

"Мы закупили 30 комплектов для тифлокомментирования на 400 тыс. рублей, система включает в себя передатчик с наушниками, данная система предназначена для слабовидящих и позволяет воспринимать звуки, происходящие на сцене, тифлокомментатор поясняет, что происходит на сцене. В театре и в Перми это первый опыт", - сказал Плюснин.

Профессиональный тифлокомментатор, заместитель директора по библиотечной работе Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Ибрагимова рассказала, что перед премьерой несколько раз посмотрела спектакль "Анна Каренина", писала поясняющие тексты.

"Мне потребовалась два месяца, чтобы написать лаконичный текст, чтобы не наезжать на реплики героев, чтобы не мешать восприятию спектакля, а только помогать понять", - рассказала Ибрагимова.

По ее словам, на сегодняшний день в России 20 театров используют систему тифлокомментирования, а профессиональных тифлокомментаторов насчитывается всего 14.

В дальнейшем Пермский академический Театр-Театр планирует адаптировать для слабовидящих зрителей и другие спектакли из своего репертуара.