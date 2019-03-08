Белоруссию на "Евровидении - 2019" представит певица Зена

ТАСС, 8 марта. Белорусская певица Зена (Зинаида Куприянович) с песней Like It представит Белоруссию на 64-м конкурсе "Евровидение", который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле. Трансляция финала национального отборочного тура прошла на телеканале "Беларусь 1" в ночь с четверга на пятницу.

В 2019 году решение о выборе кандидата принимало жюри, оно присудило 16-летней исполнительнице 69 баллов из 70 возможных.

Представительница Белоруссии выступит в первой части первого полуфинала 14 мая в Выставочном центре Тель-Авива. В 2013 году Куприянович стала лауреатом "Детской Новой волны", в 2017 году заняла третье место в реалити-шоу "Новая Фабрика звезд".