Почетной премии Венецианского кинофестиваля удостоена Джули Эндрюс

РИМ, 8 марта. /ТАСС/. Британская актриса Джули Эндрюс удостоена почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля. Об этом объявила в пятницу дирекция кинофестивалая.

Мировую известность, а также премию "Оскар" актрисе принесла главная роль в фильме "Мэри Поппинс" (Mary Poppins, 1967). Свою карьеру она начала еще во время Второй мировой войны в мюзик-холлах на родине. Затем она переехала в США и выступала на Бродвее.

76-й Венецианский кинофестиваль, на котором состоится церемония награждения, пройдет с 28 августа по 7 сентября. В последние годы почетный "Золотой лев Святого Марка" за вклад в кинематограф обычно присуждался мужчине и женщине. В 2018 году премию получили канадский режиссер Дэвид Кроненберг и британская актриса Ванесса Редгрейв.