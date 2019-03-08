"Квартет И" выступит с новым спектаклем в ДК имени Зуева

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля "Квартета И", который называется "Квартетник", пройдет на малой сцене Дома культуры имени Зуева 9 марта. В новой постановке зрители смогут поучаствовать в беседе с актерами.

"Актеры рассказывают истории, произошедшие с ними в жизни или с их близкими друзьями, говорят о том, что их волнует, а также о событиях, вещах и людях, повлиявших на них", - сказал ТАСС режиссер спектакля Сергей Петрейков. Он также отметил, что формат спектакля напоминает общение в дружеской компании - "душевно, тепло, сентиментально, весело". "Актеры никого не играют, говорят от своего лица", - добавил режиссер.

По словам участника "Квартета И" Ростислава Хаита, спектакль должен создать у зрителей впечатление, что они сидят с актерами на кухне. По мнению артиста, людям не хватает "элементарного общения, живых человеческих разговоров" не о работе, деньгах или автомобилях, а о них самих.

Идея постановки зародилась из дружеских застолий. "Квартетник" задумывался как такая… неформальная встреча со зрителями, сшитая на живую нитку; он должен каждый раз складываться почти импровизационно, как беседа на настоящей вечеринке, которая идет от истории к истории, от анекдота к анекдоту", - цитирует пресс-служба "Квартета И" актера Леонида Бараца.

Спектакль раскроет характер участников "Квартета И". "Еще нам давно хотелось рассказать, почему мы такие, какие есть, поделиться со зрителями нашими любимыми песнями, стихами, отрывками из любимых фильмов… всем тем, что нас воспитало, что сформировало наши вкусы и пристрастия", - приводит пресс-служба слова актера Камиля Ларина.

Театр "Квартет И" был создан в 1993 году четырьмя выпускниками ГИТИСа - Леонидом Барацем, Александром Демидовым, Камилем Лариным и Ростиславом Хаитом. Актеры известны участием в таких фильмах, снятых по их пьесам, как "День радио", "О чем говорят мужчины", "О чем еще говорят мужчины" и другим.