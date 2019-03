Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"

"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл <...> Я счастлив вновь принять участие в конкурсе "Евровидение", на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны", - написал Лазарев на своей странице Instagram.

Scream - это лирическая композиция, исполненная под аккомпанемент Московского симфонического оркестра. Как отметил Лазарев на своей странице в Instagram, он "рад, что удалось вернуть звучание оркестра на "Евровидение". Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова - американка Шарон Вон.

Видеоклип на песню снял Константин Черепков, уже работавший с Лазаревым. "Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства, - написал режиссер на своей странице в Instagram. - Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности. Наш артист - Сергей Лазарев - в своей жизни по сути проходит тот же путь, преодолевая препятствия и побеждая страхи".

Черепков отметил, что при создании видео было решено "отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки" в пользу "теплых", аналоговых приемов.

Полуфиналы и финал 64-го конкурса пройдут 14-18 мая в Тель-Авиве. Российский участник выступит во втором полуфинале 16 мая. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на "Евровидении": он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.