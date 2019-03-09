Сергей Лазарев представил песню для "Евровидения"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сергей Лазарев опубликовал в субботу на своем YouTube-канале видеоклип на англоязычную песню Scream, с которой будет представлять Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Израиле в мае.
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Премьера!! Ну вот и песня “Scream” с которой я в этом году представлю нашу страну на конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. Когда я услышал эту песню в первый раз , я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все обрело еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков, снял уникальное и трогательное видео (смотрите по ссылке в профиле). Я счастлив вновь принять участие в конкурсе Евровидение , на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны. Я заранее хочу поблагодарить всех вас за лайки и даже за дизлайки , за репосты и комментарии, за скачивание и прослушивание песни. Потому что все , что мы делали всей командой- было для вас ( о команде смотрите пост ранее) !!! Спасибо всем. ❤️ so this is our song “Scream” As a musician I felt a strong connection with the melody of the song from the first time I listened to it. I loved every word of the lyrics and admired the interesting unique story that the director of the video clip has created. I am so happy that I am taking the same journey of Eurovision following a different path.... I want to thank you all before hand for liking or disliking, sharing and commenting, streaming or downloading but most of all for listening to the song.We make music for you! #sergeylzarev #сергейлазарев #eurovision #russia #scream cover by @dvelichko
"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст, и все обрело еще больший смысл <...> Я счастлив вновь принять участие в конкурсе "Евровидение", на этот раз показав себя с другой музыкальной стороны", - написал Лазарев на своей странице Instagram.
Scream - это лирическая композиция, исполненная под аккомпанемент Московского симфонического оркестра. Как отметил Лазарев на своей странице в Instagram, он "рад, что удалось вернуть звучание оркестра на "Евровидение". Продюсером выступления Лазарева на "Евровидении" стал народный артист России Филипп Киркоров. Музыку написал греческий композитор Димитрис Контопулос, слова - американка Шарон Вон.
Видеоклип на песню снял Константин Черепков, уже работавший с Лазаревым. "Драматичная лирика песни и мощный вокал Сергея вдохновили меня на создание истории духовного взросления героя, борьбы со своими страхами, которые все мы носим с детства, - написал режиссер на своей странице в Instagram. - Именно в борьбе с собой можно познать свои силы и возможности. Наш артист - Сергей Лазарев - в своей жизни по сути проходит тот же путь, преодолевая препятствия и побеждая страхи".
Черепков отметил, что при создании видео было решено "отойти от любых компьютерных спецэффектов и "синтетической" жвачки" в пользу "теплых", аналоговых приемов.
Полуфиналы и финал 64-го конкурса пройдут 14-18 мая в Тель-Авиве. Российский участник выступит во втором полуфинале 16 мая. Это станет уже вторым выступлением Лазарева на "Евровидении": он представлял Россию на конкурсе в Стокгольме в 2016 году, заняв тогда третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One ("Ты - единственная"), написанной Филиппом Киркоровым.