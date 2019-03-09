Проект "Россия. Полет через века" впервые представили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Дагестан стал первым регионом России, где представили общенациональный историко-культурный проект "Россия. Полет через века", который объединяет произведения живописи русских художников 18 - 20 веков и лучшие фотоработы современных авторов. Презентация прошла в Театре поэзии Махачкалы, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"В фойе здания музея разместилась экспозиция, в которой посредством репродукций известных картин и фотографий сочетались прошлое и настоящее, успокаивающая мягкость цветов полотен и режущая глаз четкость цифровых фотографий. В альбом проекта "Россия. Полет через века", объем которого более 400 страниц, вошли 300 фотографий от семидесяти авторов. Первый том показывает 25 регионов России, каждый из которых - штрих к характеру и образу России", - отметили в пресс-службе.

В презентации проекта приняли участие представители администрации и правительства республики, а также культурная общественность.

"Сегодня нам очень приятно, что вы выбрали в качестве первого региона именно Дагестан. Действительно, наш многонациональный и живописный край - это Россия в миниатюре. Посмотрев этот прекрасный альбом, уверен, не одной тысяче людей захочется приехать в Дагестан, в Крым, на Байкал", - приводит пресс-служба слова вице-премьера правительства Анатолия Карибова.