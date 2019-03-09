Петербургская филармония представит премьеру сочинения Гии Канчели "Письма к друзьям"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Российская премьера сочинения народного артиста СССР Гии Канчели "Письма к друзьям" прозвучит в воскресенье в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Произведение исполнят Заслуженный коллектив России академический филармонический оркестр и солист Юлиан Милкис, для которого композитор сделал версию для кларнета.

"Музыка Канчели поразила меня сразу, с первой ноты - это было в 1988 году. Спустя девять лет мы познакомились, и вот уже 21 год я играю его божественную музыку по всему миру, более чем в 20 странах. Гия изменил мое отношении к музыке, звуку, дыханию да и вообще к жизни. Мне кажется, что "Письма" - это своего рода квинтэссенция всей музыкальной жизни этого великого композитора", - сказал в беседе с журналистами Милкис.

По словам самого Гии Канчели, каждое из писем посвящено личности, без общения с которой его творчество было бы иным. Все 25 тем связаны с музыкой, написанной для театральных постановок и кинофильмов. Внутри цикла письма объединены в четыре группы - "Музыканты", "Кинематограф", "Театр Руставели", "Близкие друзья". В кругу его друзей - Георгий Данелия, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Резо Габриадзе, Джансуг Кахидзе.

"Письма к друзьям" прозвучат под управлением грузинского дирижера Николоза Рачвели, почти два года назад осуществившего первое исполнение сочинения в Тбилиси.

Произведения Гии Канчели неоднократно звучали в Санкт-Петербургской филармонии, в том числе и под управлением народного артиста СССР Юрия Темирканова, которому композитор посвятил в 2000 году свое сочинение "al niente" для большого оркестра. В круг его друзей входил и петербургский композитор, народный артист СССР Андрей Петров.

В этот же вечер на сцену выйдет Нино Катамадзе: в исполнении обладательницы престижных профессиональных наград прозвучат джазовые импровизации. Концерт входит в программу одного из самых популярных среди молодежи абонементов филармонии "Концерты во фраках и в джинсах", в котором смешиваются различные музыкальные жанры, а музыканты выходят на сцену сначала во фраках, а после антракта - в обычной одежде.