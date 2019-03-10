"Евгений Онегин" вернулся на сцену Вашингтонской оперы после почти 34-летнего отсутствия

ВАШИНГТОН, 10 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Трое российских певцов дебютировали в субботу вечером в Вашингтонской национальной опере (ВНО). На сцене главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди - выступили Игорь Головатенко и Анна Нечаева, являющиеся солистами оперной труппы Большого театра, а также Елена Заремба.

Они заняты в новой постановке оперы "Евгений Онегин" Чайковского, вернувшейся на подмостки Кеннеди-центра после почти 34-летнего отсутствия в репертуаре ВНО. А всего в этом спектакле участвуют сразу четверо россиян: трое перечисленных и Алексей Долгов, которому в прошлом уже доводилось выступать в ВНО. Головатенко исполняет партию Онегина, Нечаева - Татьяны Лариной, Долгов - Ленского, а Заремба - помещицы Лариной.

Среди зрителей был, в том числе, посол России в США Анатолий Антонов.

Созидательная сила искусства

Выступая на приеме, состоявшемся после спектакля, он приветствовал всех поклонников российской культуры.

"Ваше трепетное отношение к достижениям нашей культуры и искусства много для нас значит", - обратился дипломат к руководству Кеннеди-центра и ВНО, а также председателю совета директоров Американо-российского фонда культурного сотрудничества, крупному американскому филантропу Сюзан Кармел. Последняя стала главным организатором приема. Посол поздравил ВНО с "блестящей постановкой одной из наиболее выдающихся в мире опер", упомянув об участии в этом проекте "звезд Большого театра".

"В истории не так много примеров того, чтобы и литературное произведение, и его музыкальная интерпретация становились всемирно признанными шедеврами, взаимно дополняя и обогащая друг друга. "Евгений Онегин" - как раз такой случай", - убежден Антонов. Кроме того, он заострил внимание на том, что 6 июня исполнится 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина. "Так что вашу постановку можно считать подарком к юбилею нашего классика", - констатировал дипломат.

Он также почтил память бывшего директора Библиотеки Конгресса США Джеймса Биллингтона, которому ВНО, как сообщил ее генеральный директор Тимоти О'Лири, посвятила субботний спектакль. Биллингтон, являвшийся одним из крупнейших американских специалистов по России, умер в ноябре в возрасте 89 лет.

"Несколько месяцев назад наша страна потеряла настоящего друга, которого мы никогда не забудем. Он многое сделал для сближения народов России и США, развития двусторонних академических и межбиблиотечных обменов, внес существенный вклад в изучение культуры и истории России. Я надеюсь, что наследие этого выдающегося человека будет продолжать жить по обе стороны океана", - заявил Антонов.

Всем зрителям по завершении вечера благодаря пожертвованию Сюзан Кармел вручалась роза, выведенная в США в 2007 году и названная в честь Джеймса Биллингтона.

"В окружении таких замечательных людей"

Для заслуженного артиста России Головатенко (баритон) нынешнее выступление стало первым не только в Вашингтоне, но и вообще в США. По словам певца, предложение участвовать в этой постановке исходило от ВНО. "Я с большой радостью согласился, потому что до этого никогда не пел и не бывал в США и потому подумал, что для меня это будет прекрасный опыт и вообще замечательное событие. На деле так и оказалось, поскольку здесь, конечно, работают замечательные люди", - подчеркнул Головатенко в беседе с корреспондентом ТАСС.

"У нас [подобралась] прекрасная команда, у меня замечательные партнеры - Аня Нечаева, Алексей Долгов, Елена Заремба. Да в общем все, кто поют. Оказалось, что ожидания мои меня не обманули: это действительно замечательный опыт, и я очень рад, что все получилось", - отметил артист.

ВНО была создана в 1956 году. По решению Конгресса США в 2000 году была признана национальной оперой. Одним из творческих подразделений Кеннеди-центра она стала в 2011 году. На протяжении 15 лет (до 2011 года) генеральным директором ВНО был тенор Пласидо Доминго.