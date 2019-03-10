Российский фильм завоевал награду на кинофестивале "Быстрый лев" в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 10 марта. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Короткометражный игровой фильм "Вера" режиссера Татьяны Федоровской выиграл приз за лучшую студенческую работу на кинофестивале "Быстрый лев" в Йоханнесбурге. Подведение итогов десятидневного марафона и награждение призеров состоялось в субботу в зале Театра на Рыночной площади.

"Это действительно была студенческая работа, мой дипломный фильм, которым я защищалась на высших режиссерских курсах. Он уже второй год участвует в программах фестивалей и успел завоевать призы, но то, что его поняли и оценили в ЮАР, честно говоря, стало для меня приятным сюрпризом", - призналась в комментарии ТАСС автор "Веры". Фильм снят по мотивам рассказа Сергея Вараксина "Азбука Морзе", правда, режиссер, по собственному признанию, взяла оттуда лишь основную идею сюжета - фантастическую историю о том, как ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик-радист устанавливает контакт со своей покойной супругой через лампочку в туалете, которая внезапно начинает подавать короткие и длинные сигналы.

Гран-при фестиваля в этом году получила драма китайского режиссера Да Фея "Безмолвная зима" о судьбе женщины, по воле родителей выданной замуж вдали от отчего дома с целью получить выкуп и использовать его для женитьбы сына. Она же была удостоена и призами за лучшие сценарий и операторское мастерство. Среди фильмов ЮАР главная борьба за награды развернулась между двумя приключенческими фильмами, продолжающими традиции американских вестернов - "Пять пальцев за марсельцев" Майкла Мэттьюза и "Пришей зиму мне на кожу" Джамиля Кебеки. Именно последняя работа в итоге была признана южноафриканским фильмом года, ее автор - лучшим режиссером, а продюсер Лейла Сварт получила приз за лучший монтаж.

Успех "Пришей зиму мне на кожу" предопределил общественно-политический подтекст истории, положенной в основу сценария. Сюжет картины разворачивается в 1950-е годы, в самый разгар апартеида. Прототипом главного героя фильма стал "южноафриканский Робин Гуд" Джон Кепе из Восточного Кейпа, прославившийся своими дерзкими набегами на хозяйства белых фермеров. В его сложном образе злостного бандита для одних и одновременно народного защитника - для других воплощен весь трагизм истории ЮАР, разделенной политикой расовой сегрегации.

После вручения призов Кебека признался корреспонденту ТАСС, что является давним поклонником Дзиги Вертова и очень хотел бы представить свою картину российской публике. "Помимо ЮАР фильм точно скоро смогут увидеть и зрители в США. Было бы очень здорово, если бы нам удалось запустить его и в прокат по странам БРИКС. Между нашими странами нужно развивать культурное сотрудничество, ведь и Китай, и Россия, и Бразилия с Индией - страны с давними традициями в киноискусстве", - отметил режиссер.