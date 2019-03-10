Театральный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" открылся в Сочи

СОЧИ, 10 марта. /ТАСС/. Театральный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд", открывающий в рамках Года театра серию встреч деятелей культуры по всей России, начался в воскресенье в Сочи, передает корреспондент ТАСС. Форум продлится четыре дня.

"Мы ждём от Года театра очень многого и важного, несколько прорывов, у нас восемь форумов будет во всех регионах страны, сегодня начинаем с Южного Федерального округа. Форум - это не только наши возможности мастерства, познания нашей профессии, это ещё и важная дальнейшая организация культуры в целом и театра как части этой культуры", - сказал на открытии форума председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

По словам Калягина, одними из основных вопросов форума станут проект нового закона о культуре, отражающего ключевые позиции этой сферы в системе национальных приоритетов, а также стратегия развития театрального дела до 2030 года и национальный проект "Культура".

Форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" проходит в Сочи с 10 по 14 марта. В рамках форума пройдут пленарные заседания, семинары, мастер-классы, для директоров театров подготовлена специальная образовательная программа "Школы театрального лидера". Участниками форума стали театральные деятели Южного Федерального округа: директора театров, специалисты сценического искусства, и другие представители отрасли.

Впервые на форуме представлена специальная программа "Уличный театр - городу", в рамках которой в воскресенье днем на Театральной площади Сочи состоялось театрализованное шествие и работали пять площадок, представляющих разные виды искусства.