Петербургский театр представит в Москве спектакль, номинированный на "Золотую маску"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева (Петербург) представит в понедельник на сцене Российского академического молодежного театра в Москве спектакль "Лицо Земли", номинированный на премию "Золотая маска". Об этом сообщила пресс-служба петербургского театра.

"Спектакль посвящен осмыслению одной из важнейших проблем, стоящих перед современным обществом взаимодействия человека и окружающего мира. Постановка станет, по сути, первой в российском театре серьезной попыткой разговора об экологии, об ответственности человека перед природой и перед планетой", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Лицо Земли" поставлено по пьесе драматурга Аси Волошиной. Спектакли по ее пьесам идут в десятках театров страны.

По словам режиссера спектакля Евгении Сафоновой, авторы стремятся в постановке создать средствами современного театра мультипотоковое действие одновременно поэтичное, познавательное и зрелищное повествование. "Ежедневно каждый из нас совершает действия, которые оказывают влияние на судьбу нашей планеты. У каждого из наших поступков есть цена, и она огромная, если мыслить не рамками жизни человека, а в масштабах присутствия человека в окружающем мире. Для нас чрезвычайно важно вести разговор на эту тему именно с подростками, аудиторией, открытой для диалога и потенциально способной повлиять на позитивные изменения в будущем", - цитирует пресс-служба слова Сафоновой.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

Фестиваль в городах России проводится с 2000 года. В его программе участвуют спектакли-номинанты и лауреаты одноименной премии. За рубеж фестиваль "Золотая маска" выезжает с 2005 года. Региональные и международные проекты проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.