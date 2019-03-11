СМИ: в новом театре китайской оперы в Гонконге начинаются спектакли

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 11 марта. Первый спектакль пройдет на этой неделе в новом театре китайской оперы (Xiqu Centre) в Гонконге. В четверг на его главной сцене дебютирует труппа пекинской оперы с участием артистов из материкового Китая. Все билеты уже раскупили, сообщает в понедельник газета The Standard.

Последующие три дня также пройдут выступления коллективов песенно-театральных жанров различных стилей и направлений Китая, в том числе из восточных провинций страны. Стоимость билетов - от 180 до 450 гонконгских долларов ($23-$57), однако их уже почти не осталось.

Современный театр, в который инвестировали $346 млн, построили в конце января. Он стал первым введенным в строй звеном проекта сооружения крупнейшего в Азии Культурного центра "Западный Коулун", который будет состоять из 17 различных объектов.

Театр расположен в материковой части города, недалеко от нового вокзала скоростной железной дороги и самого высокого здесь 118-этажного небоскреба. Он включает большой и малый залы на 1073 и 200 мест, а также помещение для проведения семинаров и восемь студий для репетиций и мастер-классов.

Проект выполнен архитекторским бюро Revery Architecture, сотрудники которого воплотили в дизайн традиционные элементы китайской культуры в современном стиле. Он призван содействовать развитию искусства китайской, в частности, кантонской оперы (песенно-театральное искусство южного Китая).