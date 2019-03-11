"Одноклассники" запустили виртуальные экскурсии к началу нового культурного сезона

"Одноклассники" объединили контент от российских музеев, театров и радиостанций. Как отмечается в сообщении соцсети, акция приурочена к началу нового культурного сезона.

Набрав в поиске хештег #культурнаявесна, пользователи могут попасть на виртуальные экскурсии команд музеев и блогеров по Эрмитажу, послушать лекции Музея русского импрессионизма и Третьяковской галереи.

Трансляции проекта можно будет увидеть в разделе "Культурная весна" в каталоге видео. За анонсами будущих трансляций можно следить в официальном сообществе соцсети "Все ОК" и группе "Одноклассники. OK Live".

Ближайшие эфиры со своих новых выставок проведут ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Русский музей, Российский этнографический музей, Музей современного искусства Garage, а также Государственный музей политической истории России, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей театрального и музыкального искусства, Российский национальный музей музыки, Молодежный театр на Фонтанке, Московский театр мюзикла, Музей истории денег и многие другие.

Блогеры проведут эфиры из малых музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а микроинфлюэнсер и спикер Аня Михайлова устроит лекции-прогулки по музеям, в том числе и эфиры из Нью Йорка.