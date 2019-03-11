Скифское золото: о чем спорят Россия и Украина в нидерландском суде

В понедельник, 11 марта, в апелляционном суде Амстердама началось рассмотрение дела о скифском золоте. Спор между Россией, Украиной и нидерландским музеем о возврате экспонатов выставки "Крым — золотой остров в Черном море" длится более четырех лет. Коллекция все это время хранится в Амстердаме. ТАСС рассказывает о том, из-за чего произошел этот конфликт и почему скифское золото представляет такую ценность. Суть конфликта В феврале 2014 года в Музее Алларда Пирсона (принадлежит Университету Амстердама) открылась выставка "Крым — золотой остров в Черном море", на которой были представлены ювелирные украшения, домашняя утварь, драгоценные камни древних греков и скифов и другие ценности, найденные археологами на полуострове. Экспонаты предоставили музеи Крыма и Киева. Экспозиция завершилась 31 мая. Однако с возвратом предметов в музеи возникли сложности, так как в марте 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта, а Нидерланды официально не признали присоединение. Университет Амстердама приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора на юридическом основании или до тех пор, пока стороны не придут к мировому соглашению.

Описание Гривна с наконечниками в виде скифских всадников © Михаил Джапаридзе/ТАСС

В сентябре 2014 года в Киев вернули все 19 предметов, которые предоставлялись Украиной для экспозиции в музее Алларда Пирсона. Среди них золотой скифский шлем, золотой скифский меч и ножны к нему, а также драгоценности сарматов — предметы быта и украшения.

Вопрос о возврате крымских экспонатов был перенесен в суд. Сторонами в процессе выступили четыре крымских музея, Амстердамский университет и Украина. Спустя два года, 14 декабря 2016 года, Окружной суд Амстердама постановил, что музейные ценности должны быть переданы Киеву. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину.

Крымские музеи подали апелляцию, которая была принята 28 марта 2017 года. Слушания в апелляционном суде Амстердама начались 11 марта 2019 года. Представляющая российскую сторону адвокат Мариэль Коппенол-Лафорс заявила, что все оспариваемые экспонаты найдены в ходе археологических раскопок в Крыму и являются частью его истории, поэтому именно крымские музеи должны оставаться хранителями коллекции. Она подчеркнула, что суд в Киеве не сможет принять честное решение о принадлежности экспонатов, так как директорам крымских музеев запрещен въезд на Украину, и они не смогут найти адвокатов. Музеи Крыма в совместном заявлении призвали не политизировать вопрос о возврате коллекции. Они отметили, что обладают бесспорными правами на экспонаты, и не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения их в Киев. Представляющий украинскую сторону адвокат Мартен Сандерс заявил, что в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО (о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности) 1970 года и голландскими законами, коллекция должна быть возвращена суверенному государству, то есть Украине. По оценке Мариэль Коппенол-Лафорс, апелляционный суд Амстердама вынесет решение в течение полугода.

Самые ценные экспонаты: "Змееногая богиня" и навершие с грифоном В общей сложности на выставку в Музей Алларда Пирсона — археологический музей Амстердамского университета — было предоставлено более 500 экспонатов (около 2 тыс. предметов) со страховой оценочной стоимостью свыше €500 тыс. из четырех крымских музеев. Из собрания Керченского историко-культурного заповедника на выставку отправились 190 музейных предметов — античная скульптура, чернолаковая керамика, терракоты, надгробия и ювелирные украшения. Наиболее ценным экспонатом эксперты считают двустороннее скульптурное изображение "Змееногой богини", которое нашли в конце XIX века в центре современной Керчи, где в древности располагался Пантикапей — столица Боспорского царства.

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Находящийся в Севастополе Национальный заповедник "Херсонес Таврический" предоставил для выставки 28 экспонатов — надгробия и архитектурные фрагменты погребальных сооружений, архитектурную терракоту, эпиграфику и коллекцию граффити, относящиеся к истории и культуре Херсонеса эпохи античности. Все они были найдены на территории Херсонесского городища. По плану эти вещи должны занять свое место в постоянной экспозиции после капремонта музейного здания. Из Центрального музея Тавриды на выставке в Амстердаме демонстрируется 132 экспоната — лепная и краснолаковая посуда, убранство конской упряжи, детали одежды и украшения. Среди наиболее ценных памятников — навершие с грифоном, бляха с сарматским знаком, украшения конской узды в виде животных и лепные сосуды-водолеи в виде баранов. Вывезенные в Голландию предметы относятся к культуре поздних скифов, сарматов, алан, средневекового населения Крыма и были созданы в период с IV века до н. э. по VII век н. э. География этих находок широка, но вся она связана с историей Крыма. С 1920-х годов и до нашего времени они поступали из расположенных на его территории могильников — Левадки, Нейзац, Дружное, Лучистое, а также городища Неаполь Скифский.

Бахчисарайский историко-культурный заповедник отправил на выставку более 200 экспонатов, среди которых наибольший интерес представляют предметы из дерева — фрагменты сосудов и китайские шкатулки I века н. э., а также два надгробных каменных рельефа, уникальность которых — в сочетании античных сюжетов с варварскими атрибутами. Крупнейшие межгосударственные споры по вопросу возврата культурных ценностей Бюст царицы Нефертити С 1930 года Египет требует от Германии вернуть бюст царицы Нефертити, найденный археологом Людвигом Борхардтом в Эль-Амарне в 1912 году и хранящийся в Египетском музее Берлина. Бюст считается самым значительным из уцелевших памятников древнеегипетского искусства после золотой маски фараона Тутанхамона. Германские власти отвергают эти требования, так как, по их мнению, этот шедевр был приобретен на законных основаниях. Египет считает, что документы о вывозе были составлены неправильно.

Описание Бюст царицы Нефертити © EPA/MICHAEL SOHN / POOL

Спор о сфинксе В 1938–2011 годах Турция вела переговоры с Германией о возвращении статуэтки сфинкса времен Хеттского царства (могущественной древней державы в Малой Азии). Статуэтка, чей возраст — не менее трех тысячелетий, была найдена на раскопках в районе поселения Богазкале в 1915 году немецкой археологической экспедицией и передана в Германию для реставрационных работ. С 1934 года артефакт украшал экспозицию Пергамского музея в Берлине. Вопрос о передаче был решен после того, как турецкие власти заявили, что могут аннулировать разрешения немецким археологам на раскопки. В июне 2011 года сфинкс был передан Турции.

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"Атлет из Фано" С 1980-х годов Италия ведет переговоры с США о возвращении статуи "Атлет из Фано". Статуя, автором которой считают греческого скульптора Лисиппа (IV в. до н. э.), была найдена итальянскими рыбаками у берегов Адриатики в 1964 году и незаконно перевезена в США. В 1977 году лос-анджелесский музей Гетти приобрел ее у перекупщика за $4 млн. В 2007 году суд итальянского города Пезаро признал права американского музея на скульптуру законными, но в феврале 2010 года отменил свое решение, обязав музей вернуть статую Италии. Музей обжаловал решение итальянского суда, отказавшись вернуть ценность на том основании, что она была приобретена на законных условиях, однако итальянский суд отклонил апелляцию. "Мраморы Элджина" В 1982 году министерство культуры Греции направило официальный запрос правительству Великобритании с требованием вернуть скульптуры с фриза Парфенона, вывезенные в начале ХIХ века из Афин английским послом лордом Элджином. Дипломат получил разрешение на вывоз от правивших тогда в Греции турок. Всего в Англию было переправлено 12 фигур с фронтонов Парфенона, множество плит с орнаментами, кариатида из портика храма Эрехтейона. В мире искусства эти скульптуры получили название "мраморы Элджина". Скульптуры были приобретены Британским музеем в 1811 году. В апреле 2007 года музей предложил правительству Греции отправить в страну для временной экспозиции скульптуры с Парфенона при условии, что Греция признает за британской стороной право собственности на эти произведения античного искусства. Греция ответила отказом. В феврале 2013 года во время визита в Индию премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отверг возможность возвращения "мраморов Элджина".

Описание "Мраморы Элджина" в Британском музее в Лондоне © EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Статуя Венеры Киренской В 2002 году было достигнуто соглашение между Италией и Ливией о возврате Ливии статуи Венеры Киренской, найденной итальянскими археологами при раскопках греческой колонии Кирена в Ливии в 1913 году. Долгое время скульптура экспонировалась в Римском национальном музее. Соглашение было оспорено через суд общественной организацией "Наша Италия", выступающей за сохранение в стране ввезенных культурных и исторических ценностей. Противники передачи статуи указывали на тот факт, что в 1913 году Ливия была итальянской колонией. Судебное разбирательство продолжалось пять лет. В 2007 году итальянский суд подтвердил законность претензий. В 2008 году статуя была передана Ливии. Библиотека Шнеерсона В начале 1990-х годов претензии России предъявили американские хасиды из еврейского религиозного движения "Хабад". Они требуют возврата так называемой библиотеки Шнеерсона — коллекции древнееврейских книг и рукописей, собиравшихся с конца XVIII века. Часть этой коллекции была вывезена из СССР, а после Второй мировой войны в качестве трофея вернулась в страну. В 1991 году требования возврата поддержал президент РФ Борис Ельцин, после чего было принято несколько судебных решений, обязывавших Российский государственный военный архив вернуть книги и манускрипты из собрания Шнеерсона в США. Однако в 1992 году арбитражный суд РФ отменил решения предыдущих инстанций и объявил библиотеку Шнеерсона национальным достоянием.

Какие документы регулируют споры о культурных ценностях Межгосударственные споры по вопросам возврата культурных ценностей регулируются рядом международных документов. Среди них специальный протокол к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Конвенция ЮНЕСКО о мерах по запрещению и предупреждению незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 года и Конвенция о возвращении похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях 1995 года (разработана Международным институтом по унификации частного права, UNIDROIT). Под действие протокола к Гаагской конвенции 1954 года подпадают ценности, перемещенные в ходе войн (трофейное искусство). Согласно документу, они не должны удерживаться как военные репарации. В настоящее время членами конвенции являются 127 государств, в том числе Россия (СССР ратифицировал конвенцию в январе 1957 года). Конвенция ЮНЕСКО 1970 года регулирует вопросы возвращения только тех культурных ценностей, которые были похищены из музея или подобного учреждения, причем при условии, что они числились в описи предметов соответствующего учреждения. Конвенция предусматривает возможность достижения между государствами специальных соглашений. Посредником в переговорах для внесудебного урегулирования споров может выступать Межправительственный комитет ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей странам их происхождения или их реституции в случае незаконного присвоения (создан в 1978 году). Конвенцию ратифицировали 127 государств (СССР в феврале 1988 года). Конвенция UNIDROIT 1995 года закрепляет возможность возврата любой похищенной культурной ценности, в том числе из частных коллекций физических и юридических лиц или археологических находок, а также незаконно вывезенных культурных ценностей. Незаконно вывезенными считаются также и те ценности, которые были вывезены по разрешению на временный вывоз и вовремя не были возвращены. Требование о реституции (возвращении) должно быть предъявлено в течение 3 лет с момента, когда требующей стороне стало известно о местонахождении культурной ценности и личности. Продолжение

В 2010 году суд Вашингтона постановил, что российская сторона должна передать книги американским хасидам. В 2013 году тот же суд вынес вердикт, согласно которому правительство РФ должно ежедневно выплачивать штраф в размере $50 тыс. движению любавических хасидов до тех пор, пока не вернет ему библиотеку Шнеерсона. В Москве решение американского суда рассматривают "как абсолютно неправомерное и провокационное". Более того, Россия настаивает на возвращении в Россию семи книг из этой коллекции, которые американские хасиды получили во временное пользование в 1994 году. Позднее представители "Хабад" заявили, что не будут настаивать на выплате Россией наложенного судом штрафа. Они рассчитывают на продолжение переговоров в надежде разрешить конфликт "путем взаимовыгодного обмена".

Описание Книги из коллекции Шнеерсона в Российской государственной библиотеке © Сергей Бобылев/ТАСС