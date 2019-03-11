Минкультуры готово выделить 500 млн рублей на реставрацию Интендантских складов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ объявила конкурс на ремонтно-реставрационные работы исторического здания Интендантских складов в Петербурге с начальной (максимальной) стоимостью 500 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Ранее суд вынес постановление о назначении штрафа в 15 тыс. рублей за приемку фактически не выполненных работ по реставрации этого здания бывшему начальнику отдела технического надзора по инженерным системам Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ Владимиру Крайнову.

"Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Здание Интендантских складов по адресу Санкт-Петербург, ул. Глинки, 2. Начальная стоимость контракта - 499 млн рублей", - говорится в материалах закупки.

Планируется провести комплексную автоматизацию инженерных систем здания, провести реставрацию конструкций и архитектурных элементов здания, ремонт исторических лестниц и интерьеров, благоустройство и т.д. Все работы должны быть выполнены до 20 декабря 2019 года.

Как сообщалось ранее, Крайнов должен был принять после реставрации дом номер 2 по улице Глинки. Находясь в здании и "достоверно зная о невыполнении части работ" компанией- подрядчиком "Ремстройфасад" по госконтракту, Крайнов принял работы и подписал акты. Благодаря этому подрядчик получил от учреждения Минкультуры порядка 10,7 млн рублей, из которых 10,3 млн - за фактически не выполненные работы. Дело в отношении Крайнова было возбуждено по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Дом номер 2 по улице Глинки также известен как кригс-комиссариат (интендантские склады) и является объектом культурного наследия. Здание было построено в 1772-1777 годах, в нем размещались склады обмундирования и снаряжения, а также административные подразделения. Позже там разместили Военно-интендантскую академию, которая готовила офицеров интендантской службы для армии и флота. Сейчас в здании временно располагается консерватория имени Римского- Корсакова, а также Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации.