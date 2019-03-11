Прокатчик мультфильма "Гурвинек" надеется на снятие бойкота кинотеатров

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Кинопрокатная компания MVK надеется на снятие бойкота ведущих кинотеатров по отношению к мультфильму "Гурвинек. Волшебная игра". Об этом в понедельник сообщил ТАСС генеральный директор прокатной компании MVK Павел Смирнов.

"Я искренне надеюсь на благоразумие Ассоциации [владельцев кинотеатров и руководителей киносетей], они показали рынку, что они могут объединиться <…> И единственный разумный поступок, который они сейчас могут сделать, - это снять бойкот", - сказал он.

Смирнов уточнил, что потери на данный момент составляют "порядка 135 млн сборов по бокс-офису". Гендиректор MVK также отметил, что на данный момент мультфильм уже показали в более чем 500 городах России. "Мы пока еще получаем данные из системы ЕАИС, где он точно шел, на текущий момент мы видим чуть более 700 площадок, в которых показ мультфильма состоялся. По все России это более 500 городов", - сказал Смирнов.

Как сообщалось ранее, глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин заявил, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого был назначен на 7 марта, если Минкультуры РФ не выдаст на эту же дату прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги" компании "Вольга"

Это уже не первая попытка переноса релиза проектов компании "Вольга". В январе 2018 года Минкультуры за день до премьеры перенесло релиз картины "Приключения Паддингтона 2" по причине того, что она совпала "с датой, зафиксированной в ранее выданном прокатном удостоверении на иной фильм". Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский сообщал, что ведомство будет выдавать прокатные удостоверения с фиксированной датой релиза, однако в случае совпадения дня выхода в прокат российского "фильма-события" и зарубежного блокбастера Минкультуры готово изменить дату релиза западных лент.

Кроме того, министерство в 2018 году уведомило "Вольгу" о переносе проката американского мультфильма "Распрекрасный принц", поскольку он совпадал с релизом мультфильма российского производства "Садко".