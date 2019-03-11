Ассоциация анимационного кино просит вернуть "Гурвинека" в прокат ведущих кинотеатров

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ассоциация анимационного кино обратилась к председателю Ассоциации владельцев кинотеатров и руководителей киносетей Олегу Березину с просьбой содействовать возвращению в прокат в крупнейших сетях кинотеатров страны мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра". Соответствующее письмо оказалось в распоряжении ТАСС в понедельник.

"Это первый в России анимационный проект, созданный совместно с европейскими странами, что делает его знаковым для нашей индустрии <…> Ассоциация анимационного кино уважает право Ассоциации владельцев кинотеатров и руководителей киносетей отстаивать интересы своего бизнеса в диалоге с производителями и отраслевыми ведомствами, мы понимаем фундаментальную важность этой работы для устойчивого развития отечественной киноотрасли. Просим вас содействовать разрешению данной ситуации и вернуть фильм в прокат в крупнейших сетях кинотеатров страны", - говорится в письме.

Ассоциация анимационного кино также выразила готовность к сотрудничеству и диалогу в "построении системы прозрачных правил выхода в прокат анимационных проектов, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем".

Как сообщалось ранее, Березин заявил, что крупнейшие российские частные кинотеатры откажутся от показа российского мультфильма "Гурвинек. Волшебная игра", прокат которого был назначен на 7 марта, если Минкультуры РФ не выдаст на эту же дату прокатное удостоверение бельгийской анимационной картине "Королевский корги" компании "Вольга".