Сто жителей Воронежа сыграют в спектакле на "Золотой маске"

ВОРОНЕЖ, 11 марта. /ТАСС/. Сто жителей города Воронежа поучаствуют 12 марта на театральном фестивале "Золотая маска" в Москве в спектакле "100% Воронеж", специально созданном для международного Платоновского фестиваля искусств. В спектакле все 100 ролей исполняют жители Воронежа, рассказала ТАСС представитель дирекции Платоновского фестиваля.

"В Москве на сцене Губернского театра на фестивале спектаклей-номинантов на премию "Золотая маска" 12 марта будет показан спектакль "100% Воронеж". Спектакль был создан в прошлом году в рамках Платоновского фестиваля. Его показали на фестивале всего три раза и больше его нигде увидеть было нельзя. Все 100 актеров в спектакле - жители Воронежа, которые играют себя, рассказывая о своих мыслях, волнениях, радостях", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что международный Платоновский фестиваль искусств посвящен творчеству писателя Андрея Платонова и проводится в Воронеже летом в течение двух недель с 2011 года. В 2018 году его посетили порядка 100 тыс. человек, он открылся спектаклем "100% Воронеж", который стал премьерой проекта "100% City" в России. В ходе фестиваля прошло порядка ста мероприятий по направлениям "Музыка", "Выставки", "Литература" с участием представителей 13 стран, в том числе Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Норвегии, США, Франции, Швейцарии.

Проект "100% City" немецкой театральной компании Rimini Protokoll предусматривает создание спектаклей в разных городах мира с участием самих жителей. В Воронеже полгода выбирали сто жителей города по принципу снежного кома: организаторы нашли первого участника, он выбрал второго, затем второй искал третьего и так далее. Отбор вели по полу, возрасту, национальности, составу семьи, району проживания и другим критериям, чтобы 100 человек на сцене представили все население Воронежа, в котором насчитывается 1 млн жителей.

Европейская компания документального театра Rimini Protokoll является лауреатом национальной театральной премии Германии "Фауст" и главной европейской премии за творческие поиски "Европа - новая театральная реальность", обладатель Серебряного льва Венецианской биеннале. Ее создали в 2000 году в Берлине режиссеры и выпускники Гисенского университета Штефан Кэги, Хельгард Хауг и Даниэль Ветцель. В их проектах участвуют не актеры, а обычные люди, действие основывается на реальных событиях.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.